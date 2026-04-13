I Cesaroni tornano da stasera su Canale 5: la trama, il cast, quante puntate ha la settima stagione

La sesta stagione era andata in onda nel 2014, ma allora nessuno immaginava che I Cesaroni non avrebbero certo chiuso il conto. E infatti la famiglia allargata più famosa della Garbatella torna da stasera su Canale 5, in prima serata, con la stagione n°7, intitolata appunto Il ritorno.

Cosa succederà nella prima puntata de I Cesaroni - Il ritorno?

Sono passati dieci anni e la vita dei Cesaroni è andata avanti, pur restando ancorata alle dinamiche familiari di sempre. Giulio Cesaroni si dedica alla famiglia e continua a essere il punto di riferimento della casa, mantenendo vivi anche i rapporti con gli amici storici come Stefania e Walter Masetti, che continua a lavorare in bottiglieria.

Intanto la famiglia si è allargata: in casa Cesaroni alla Garbatella non ci sono più soltanto Rudi e Mimmo: Marco convive con la nuova compagna Virginia e con loro vive anche Adriano, il figlio della coppia, mentre da New York arriva Marta, nata dalla relazione tra Marco ed Eva.

Nonostante l'apparente stabilità, pur nel caos che da sempre caratterizza questa famiglia allargata, emerge presto un problema centrale: la storica bottiglieria è in crisi economica e rischia di essere venduta all'asta, anche a causa delle manovre poco trasparenti di Augusto, fratello di Giulio.

A complicare ulteriormente gli equilibri arrivano nuovi personaggi. Carlo, padre di Virginia, è una figura fuori dagli schemi che si inserisce con forza nelle dinamiche familiari, mentre Livia porta un elemento eccentrico e imprevedibile, contribuendo al tentativo di salvare la bottiglieria.

Intanto Mimmo, che ha cominciato a lavorare come insegnante di sostegno nel liceo diretto da Stefania, fa la conoscenza di Olmo, un ragazzo neurodivergente, e di sua madre Ines, che da subito non gli rende la vita facile.

Chi è tornato e chi non vedremo più dello storico cast?

Le prime defezioni tra i protagonisti si erano già avute durante la sesta stagione de I Cesaroni, che tornano ora senza Elena Sofia Ricci (Lucia), Alessandra Mastronardi (Eva), Micol Olivieri (Olivia) e Max Tortora (Ezio).

Nonostante i "nuovi" Cesaroni siano stati costruiti anche intorno a lui e all'indimenticabile Cesare, la settima stagione ha dovuto fare a meno anche di Antonello Fassari, morto proprio a pochi giorni dall'inizio ufficiale della produzione. Come ha ricordato Claudio Amendola in diverse occasioni, a lui è dedicato l'intero progetto, e il primo ciack porta il suo nome.

Torna invece il nucleo della famiglia Cesaroni: rivedremo Claudio Amendola (Giulio Cesaroni), Matteo Branciamore (Marco), Niccolò Centioni (Rudi), Federico Russo (Mimmo), Ludovico Fremont (Walter) ed Elda Alvigini (Stefania).

Confermata anche la presenza di Maurizio Mattioli nei panni di Augusto Cesaroni.

Una ventata di novità, invece, con Ricky Memphis, che sarà Carlo, consuocero di Giulio, e soprattutto con Lucia Ocone, che interpreta Livia, figura eccentrica e fuori dagli schemi, "salvatrice" della bottiglieria.

Marta Filippi è Virginia, nuova compagna di Marco e mamma del piccolo Adriano, Andrea Arru è Olmo, un ragazzo neurodivergente, primo alunno di Mimmo Cesaroni, mentre Chiara Mastalli interpreta sua madre Ines.

Guest star de I Cesaroni - Il ritorno saranno Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi.

Da quante puntate è composta la settima stagione?

Le nuove avventure della famiglia più famosa della Garbatella sono divise in 12 episodi, che Mediaset manderà in onda in blocchi di due, per un totale di 6 prime serate. I Cesaroni - Il ritorno sarà trasmessa ogni lunedì sera su Canale 5 in prima serata, con finale per al momento fissato per il 18 maggio.

Visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, sia in contemporanea che on demand nei giorni successivi alla messa in onda, la stagione 7 andrà man mano ad aggiungersi alle precedenti 6 della serie, già tutte disponibili integralmente sulla piattaforma.

E vedremo se per questi sei lunedì all'insegna dei Cesaroni, Canale 5 spingerà anche Gerry Scotti a chiudere prima la puntata de La ruota della fortuna. Andando avanti puntualmente almeno fino alle 22:00, il game show costringe ormai tutti i programmi di prima serata (tranne quelli targati Maria De Filippi) a fare le ore piccole. Per una serie che è però attesa come uno degli eventi televisivi dell'anno, Mediaset sarà disposta a fare un'eccezione?