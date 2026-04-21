I Cesaroni 7 crollano con la seconda puntata: Rai 1 domina la prima serata negli ascolti TV

C'era il 50% di possibilità che accadesse, ed è accaduto: I Cesaroni 7, la nuova stagione della storica serie, arrivata una settimana fa su Canale 5, è già crollata negli ascolti. E questo, va detto, in assenza di una contro-programmazione veramente imbattibile.

Gli ascolti TV di lunedì 20 aprile 2026

I Cesaroni: una foto della nuova stagione

I Cesaroni - Il ritorno, con la seconda puntata, sono scesi a 2.301.000 spettatori e 16,9% di share, perdendo oltre 1 milione di spettatori rispetto all'esordio del 13 aprile.

Di contro, la penultima puntata della fiction La Buona Stella su Rai 1, pur non avendo guadagnato pubblico, avendo registrato 2.741.000 spettatori con il 16,9% di share, ha vinto la serata.

Per quanto riguarda le altri reti principali: leggera crescita su Rai 2 per The Floor - Ne Rimarrà Solo Uno, che raggiunge 827.000 spettatori (5,5%). Bene il film Blacklight su Italia 1, con 1.203.000 spettatori e 7% di share.

Su Rai3, la prima puntata serale di Newsroom non ottiene i numeri de Lo stato delle cose, fermandosi a 605.000 spettatori (4,3%). Leggermente meglio fa Quarta Repubblica su Rete4, con 745.000 spettatori (6,1%).

Su La7, il documentario Francesco - Cronache di un Papato di Ezio Mauro raggiunge 847.000 spettatori (5%), mentre su TV8 la nuova puntata del GialappaShow ottiene 782.000 spettatori, per il 5,4%.

L'eterna sfida dell'Access tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna

Gerry Scotti

Dopo aver trionfato durante il weekend, Affari Tuoi, in onda lunedì 20 aprile dalle 20:49 alle 21:40, ha toccato quota 4.990.000 spettatori, con il 24% di share. Poco più giù di Canale 5 che, con La Ruota della Fortuna, in onda dalle 20:50 alle 21:53, ha raccolto davanti allo schermo 5.115.000 spettatori, per il 24,7% di share.

Nella fascia dell'Access Prime Time ottimi risultati anche per Otto e mezzo su La7, arrivato a 1.951.000 spettatori (9,4%), mentre su Rai 3 Il Cavallo e la Torre ha registrato 1.150.000 spettatori (5,8%), Un Posto al Sole è salito a 1.499.000 spettatori (7,2%).