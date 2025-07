I Cesaroni 7: "La polemica di Claudio Amendola sul vecchio cast? Costruita" secondo Elda Alvigini

Tra le vie della Garbatella si è tornati a respirare aria di casa, ma il ritorno de I Cesaroni 7 non è tutto amore, pentole e bicchieri: qualche scintilla è scoppiata ancora prima della messa in onda, con polemiche sul cast storico e assenze che pesano. A spegnere gli animi, però, ci ha pensato Elda Alvigini, alias Stefania Masetti, che ha detto la sua con garbo ma senza peli sulla lingua.

Claudio Amendola regista? "Mi mette soggezione!"

Elda Alvigni ne I Cesaroni

Elda Alvigni non lo nasconde: "Non ho dormito finché non ho girato la prima scena. Il primo giorno di riprese avevo tre scene, tutte con Claudio Amendola. Era una cosa nuova per me, perché nella vecchia serie non ho mai fatto una scena da sola con lui", rivela in un'intervista a Leggo. Il motivo della sua ansia? Oggi Amendola non è solo Giulio Cesaroni, ma anche il regista della nuova stagione de I Cesaroni. "Ho una certa soggezione nei suoi confronti: sul set sa il fatto suo. Recitare con lui adesso cambia tutto. Mentre sei in scena, sai che stai dando le battute al tuo collega, ma anche al tuo regista".

Alla fine, però, l'alchimia ha vinto: "Mi piace moltissimo il suo modo di dirigere, lo amiamo tutti. Viva Claudio Amendola alla regia!", esclama.

Elda Alvigni sulle polemiche del vecchio cast de I Cesaroni

I Cesaroni

Quando le si chiede delle assenze nel cast, l'attrice romana è netta: "È una polemica costruita dai giornalisti". Per lei la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione della serie non sarebbe stata la situazione adatta per parlare del vecchio cast.

Molti dei volti storici de I Cesaroni, infatti, non saranno presenti nel reboot e per Alvigni il motivo è più semplice di quel che si pensi: "Non hanno detto di no 'perché gli faceva schifo', ma perché probabilmente erano impegnati in altri progetti. Qui le porte sono sempre aperte". E spiega: "Claudio Amendola ha un modo di parlare più diretto".

Una Stefania nuova, cognome incluso

Dimenticate la Stefania "moglie di Ezio". Elda Alvigini oggi interpreta una donna single, tosta, dirigente scolastica e orgogliosa del suo cognome: "Appena ho letto 'Stefania Masetti' sulla roulotte, sono corsa in produzione a farmi cambiare il cognome. Lei è una donna nel 2025, e quindi è giusto che porti il suo cognome".

Tra nuovi drammi scolastici, app di incontri e un figlio che le dà filo da torcere, Stefania è pronta a farci ridere e commuovere. Con un'unica certezza: se I Cesaroni funzionano ancora è perché raccontano l'umanità. Con ironia, cuore... e quel pizzico di casino che ci fa sentire a casa.