Elena Sofia Ricci a Claudio Amendola: "Non ho mai detto che mi fanno schifo i Cesaroni, li ho amati molto"

La promozione della nuova stagione de I Cesaroni è iniziata non solo con un video di anteprima, ma anche con una polemica che va avanti da giorni.

All'Italian Global Series Festival di Riccione infatti, il cast della settima stagione ha presentato I Cesaroni-Il Ritorno e Claudio Amendola ha espresso una malcelata contrarietà verso chi ha chiuso le porte alle serie. Ora, in quello stesso Festival, è intervenuta anche Elena Sofia Ricci, ai tempi Lucia Liguori in Cesaroni nella serie di Canale 5.

Le dichiarazioni di Claudio Amendola

Claudio Amendola all'Italian Global Series Festival

Sabato 21 giugno il cast della nuova stagione dei Cesaroni, la settima, ha partecipato al gran completo all'Italian Global Series Festival. Qui Claudio Amendola, che di questa stagione è regista e produttore, non ha nascosto i malumori rivolti a chi non è tornato.

A scaturire la dichiarazione, l'aver saputo che Max Tortora si era detto disponibile in un'eventuale prossima stagione, dato che non avrebbe mai chiuso le porte al personaggio. Da qui le parole di Amendola: "Mettiamo un punto: nessuno è uscito per volontà nostra, a cominciare dalla signora Ricci. Che poi sembra che siamo noi che non vogliamo la partecipazione. Sono tutti attori che ci hanno detto: "Arrivederci e grazie, ci fa schifo". Uno dice: "Ora torna, adesso lo rifanno, sto a casa da un po', forse è il caso che torno a farlo". Eh, ci potevi pure pensare prima. Porte aperte per chi porta, chi non porta, parta pure. C'è un velo di polemica? Noooo".

La risposta di Elena Sofia Ricci: "Ho amato i Cesaroni"

Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci ne I Cesaroni 4

Le dichiarazioni di Claudio Amendola non sono passate inosservate. Prima Micol Olivieri, che interpretava Alice, ha chiarito via storia Instagram di non essere mai stata interpellata riguardo la settima stagione.

Poi, ospite anche lei all'Italian Global Series Festival, è intervenuta sulla questione Elena Sofia Ricci. Rispondendo alle domande dei giornalisti infatti, la Ricci ha spiegato: "Non ho mai detto che mi facessero schifo I Cesaroni, non ho mai rifiutato, non ho mai detto che volevo rientrare e non rientrare. Io addirittura uscii alla quarta serie, poi per una promessa fatta a Carlo Bixio tornai nella quinta, nonostante Carlo fosse mancato, ma io quando faccio una promessa la mantengo. Quindi rientrai nella quinta e riuscii alla sesta".

L'attrice ha inoltre aggiunto di aver lasciato tutte le serie a cui ha preso parte, per un bisogno di cambiare che avverte quando sente di non poter più dare un buon contributo: "Siccome io ho molto amato I Cesaroni, li ho voluti fare bene bene fino a quando ho potuto farli".

La Ricci ha poi smorzato il tutto: sicuramente Claudio era nervoso, ci vogliamo bene. Polemica finita?