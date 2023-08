Loki: record di visualizzazioni per il trailer della stagione 2

Fan letteralmente in visibilio per il trailer della stagione 2 di Loki, in arrivo a ottobre, che ha macinato visualizzazioni record negli ultimi giorni.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il trailer della stagione 2 di Loki, serie che vedrà il ritorno di Tom Hiddleston nei panni del Dio dell'Inganno, questa volta alle prese con il caos del multiverso scatenato dagli avvenimenti della prima stagione. Il video ha segnato un incredibile record, ottenendo 80 milioni di visualizzazioni. Si tratta del trailer di debutto più visto per qualsiasi serie uscita su Disney+.

Tra le new entry della stagione 2 il premio Oscar Ke Huy Quan, star di Everything Everywhere All At Once, nei panni di un personaggio che sembra poter aiutare il Dio dell'Inganno e Mobius con gli inspiegabili salti temporali. Confermato anche il ritorno della variante di Kang il Conquistatore, già vista nella scena post-credits di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Loki 2, il ritorno del Dio degli Inganni con tante sorprese speciali: il nostro commento al trailer

La trama della seconda stagione di Loki

La sinossi ufficiale anticipa:"La seconda stagione di Loki riprende all'indomani dello scioccante finale di stagione, quando Loki si ritrova in una battaglia per l'anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, Hunter B-15 e a una squadra di personaggi vecchi e nuovi, Loki naviga in un Multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, Judge Renslayer, Miss Minutes per comprendere su cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso".

La stagione 2 di Loki arriverà in esclusiva su Disney+ il 6 ottobre.