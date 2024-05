I Am Celine Dion: la cantante racconta la sua storia e la malattia nel trailer del docu-film Prime Video

Prime Video ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di I Am: Celine Dion, in cui la cantante e popstar internazionale torna a mostrarsi davanti le telecamere dopo che le è stata diagnosticata una malattia rara che l'ha costretta al ritiro a vita privata.

Il documentario rivela ulteriori dettagli sulla malattia della Dion, ovvero la Stiff Person Syndrome. Dopo aver rinviato alcune date del suo tour nel dicembre 2022, la Dion ha annunciato che le era stato diagnosticato questo disturbo neurologico che le ha cambiato la vita e che le provoca spasmi che compromettono la capacità di camminare e di usare le corde vocali per cantare come un tempo.

Il trailer mostra filmati d'archivio e dietro le quinte di tutta la carriera della Dion, oltre a nuove interviste con la cantante di fama mondiale alle prese con la diagnosi. A un certo punto, la cantante scoppia in lacrime mentre racconta le recenti sfide di salute che ha dovuto affrontare.

"Non è difficile fare uno show, sapete. È difficile cancellare uno show", afferma la Dion nel trailer. "Sto lavorando duramente ogni giorno. Ma devo ammettere che è stata una lotta. Mi manca così tanto. Mi mancano le persone. Se non posso correre, camminerò. Se non posso camminare, striscerò. Non mi fermerò".

La cinque volte vincitrice di un Grammy Award è nota per la canzone Premio Oscar di Titanic, "My Heart Will Go On" e per il film candidato all'Oscar La Bella e la Bestia e per aver venduto oltre 250 milioni di album nella sua carriera. Ha fatto la sua prima apparizione pubblica importante ai Grammy del 2024, dopo la diagnosi.

I Am: Celine Dion sarà disponibile in streaming su Prime Video il 25 giugno.