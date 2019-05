Titanic: Celine Dion e James Corden ricreano l'iconica scena del film

Celine Dion ha interpretato ancora una volta il tema musicale di Titanic per la gioia dei fan, grazie al Carpool Karaoke di James Corden

La star ha infatti accettato l'invito del conduttore ed è salita in macchina con lui compiendo un giro per le strade di Las Vegas, città dove va attualmente in scena lo show di cui è assoluta protagonista.

Durante l'episodio del Carpool Karaoke, Céline Dion ha parlato della sua carriera, della sua passione per le scarpe e della difficoltà nel gestire la sua vita da celebrità.

La cantante ha inoltre colto ogni possibile occasione per intonare le canzoni che le hanno regalato la popolarità internazionale, tra cui l'amata My heart will go on tratta dalla colonna sonora di Titanic che ha permesso di dare vita a un'epica performance attoriale, e regalare delle cover anche inaspettate, tra cui quella della canzone per bambini Baby Shark.

Ecco l'incredibile viaggio compiuto da James Corden in compagnia della star della musica e la loro versione dell'emozionante momento con protagonisti Jack e Rose nel film diretto da James Cameron:

