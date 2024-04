I am: Céline Dion, Prime video annuncia la data di uscita del documentario sulla star della musica

Bisognerà attendere il 25 giugno per vedere su Prime Video il documentario I Am: Céline Dion, progetto di cui è stata condivisa una nuova foto.

La difficile situazione affrontata dalla star della musica Céline Dion a causa di un problema di salute sarà una delle tematiche al centro del documentario dedicato alla cantante, di cui Amazon MGM Studios ha svelato oggi la data di uscita sulla piattaforma di streaming.

I Am: Céline Dion debutterà infatti su Prime Video dal 25 giugno in tutto il mondo.

I dettagli del progetto

Alla regia del documentario è stata impegnata Irene Taylor e I Am: Céline Dion regala ai fan uno sguardo crudo e onesto che svela il dietro le quinte della lotta della cantante contro una malattia che le ha stravolto la vita.

Il film mostrerà come la musica abbia guidato la sua vita, oltre a celebrare la resilienza dello spirito umano.

L'artista deve fare infatti i conti con una malattia neurologica, la sindrome della persona rigida, un disturbo che influisce "su ogni aspetto della vita quotidiana".

La situazione le rende impossibile esibirsi, cantare e perfino svolgere le normali attività quotidiane a causa dei terribili "spasmi" che non la abbandonano mai durante il giorno

Nel team della produzione del progetto, che avrà una durata di circa 102 minuti, ci sono Irene Taylor, Stacy Lorts e Julie Begey Seureau per Vermilion Films e Tom Mackay per Sony Music Vision. Dave Platel e Denis Savage sono executive producer per Les Productions Feeling, insieme a Shane Carter per Sony Music Entertainment Canada e a Krista Wegener per Sony Music Vision. La vendita è stata negoziata da Sony Music Vision.