Celine Dion cancella l'intero tour mondiale dopo la diagnosi: la malattia della cantante è incurabile

Celine Dion ha cancellato le rimanenti date del suo tour mondiale, a causa della sua malattia neurologica incurabile: questo fine settimana la cantante canadese ha rivelato di non "essere abbastanza in forze" per terminare il tour, scusandosi con i fan e affermando di essere "tremendamente delusa".

Celine ha dichiarato: "Sto lavorando duramente per riprendere le mie forze, ma fare un tour può essere molto difficile anche quando sei al 100%. Mi dispiace tantissimo deludere di nuovo tutti voi. Non è giusto continuare a posticipare gli spettacoli e, anche se mi spezza il cuore, è meglio che cancelliamo tutto finché non sarò davvero pronta a tornare sul palco di nuovo."

"Voglio che tutti sappiano che non mi arrendo... e non vedo l'ora di rivedervi!". Il suo annuncio arriva alcuni mesi dopo il video dello scorso anno in cui la star aveva spiegato di avere la sindrome della persona rigida, un disturbo che influisce "su ogni aspetto della vita quotidiana".

Love Again: Céline Dion in una scena del film

La condizione le rende impossibile esibirsi, cantare e perfino svolgere le normali attività quotidiane a causa dei terribili "spasmi" che non la abbandonano mai durante il giorno: "Purtroppo questi spasmi influiscono su ogni aspetto della mia vita quotidiana, causandomi a volte difficoltà nel camminare e impedendomi di usare le corde vocali per cantare come sono abituata".