The Legend of Zelda, Hunter Schafer nei panni della protagonista? 'Sarebbe fantastico'

Pochi giorni fa è stato annunciato l'adattamento cinematografico di The Legend of Zelda e subito è partito il fantacasting. In cima alle preferenza ci sarebbe Hunter Schafer, che ha recentemente commentato questa possibilità.

Intervenuta alla premiere londinese di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, l'attrice ha dichiarato: "Sarebbe davvero fantastico", a proposito dell'interpretazione di Zelda nel film live-action. "Personalmente amo il gioco. Ci ho giocato da bambina e ci gioco ancora adesso. Chi lo sa! Sarebbe una figata".

Schafer, la cui popolarità è esplosa dopo la sua partecipazione alla serie Euphoria, aveva già espresso il suo interesse per il ruolo della Principessa Zelda, dichiarando in un'intervista a ET: "Voglio dire, sì, sarebbe bello. Ho giocato molto a quel videogioco quando ero bambina. È un gioco davvero bello".

Chi c'è dietro il live-action di Zelda?

Il film di The Legend of Zelda è stato annunciato da Shigeru Miyamoto, sviluppatore di giochi Nintendo, che ha scritto su X (precedentemente noto come Twitter): "Da molti anni sto lavorando al live-action di The Legend of Zelda con Avi Arad, che ha prodotto molti film di grande successo. Ho chiesto ad Avi di produrre questo film con me, e ora abbiamo ufficialmente iniziato lo sviluppo del film, con Nintendo stessa fortemente coinvolta nella produzione. Ci vorrà del tempo prima che venga completato, ma spero che non vediate l'ora di vederlo".

The Legend of Zelda: film in arrivo dopo il successo di Super Mario a Universal e Illumination

Il regista della trilogia di Maze Runner Wes Ball dirigerà l'adattamento, mentre lo sceneggiatore di Jurassic World Derek Connolly si occuperà della sceneggiatura.