Cuckoo: ecco il primo inquietante teaser dell'horror con Hunter Schafer

Neon ha diffuso un breve inquietante teaser del prossimo horror del regista tedesco Tilman Singer, Cuckoo, interpretato da Hunter Schafer. L'attrice emergente di Euphoria, che di recente ha avuto un ruolo di supporto nel prequel di Lionsgate Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, interpreta un'adolescente di nome Gretchen che va a stare con il padre e la sua nuova famiglia sulle Alpi Bavaresi. Lì scopre alcuni eventi molto sinistri, forse soprannaturali, che potrebbero essere collegati alla sua stessa famiglia.

Il teaser non mostra molto, ma vediamo il personaggio di Schafer entrare in una stanza ed estrarre un coltello a serramanico, quando a un tratto, verso la fine della clip, una figura raccapricciante appare sullo schermo.

Di seguito potete vedere il primo teaser trailer di Cuckoo:

Cuckoo

A malincuore, la diciassettenne Gretchen lascia la sua casa americana per andare a vivere con il padre, che si è appena trasferito con la sua nuova famiglia in un resort sulle Alpi Bavaresi. Arrivati nella loro futura residenza, vengono accolti dal signor König, il capo del padre, che prova un inspiegabile interesse per Alma, la sorellastra muta di Gretchen. Qualcosa non quadra in questo tranquillo paradiso vacanziero. Gretchen è tormentata da strani rumori e visioni sanguinose, finché non scopre un segreto sconvolgente che riguarda anche la sua stessa famiglia.

Il film è interpretato anche da Dan Stevens nel ruolo di Mr. König, Jessica Henwick nel ruolo di Beth, Jan Bluthardt nel ruolo di Henry, Marton Csokas nel ruolo di Luis, Greta Fernández nel ruolo di Trixie, Àstrid Bergès-Frisbey nel ruolo di Ed, Konrad Singer nel ruolo di Erik, Proschat Madani nel ruolo di Dr. Bonomo e Kalin Morrow nel ruolo di The Hooded Woman.

Cuckoo è stato scritto e diretto da Singer e prodotto da Markus Halberschmidt, Josh Rosenbaum, Maria Tsigka, Ken Kao e Thor Bradwell. Il film sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Berlino 2024 alla fine di questo mese, prima di uscire in alcune sale statunitensi a partire dal 3 maggio 2024.

Hunter Schafer sarà protagonista di Mother Mary, nuovo film di David Lowery e dell'horror psicologico Palette.