Hunter Schafer e Noomi Rapace protagoniste dell'horror psicologico Palette

Hunter Schafer e Noomi Rapace saranno le protagoniste di Palette, horror psicologico e debutto al lungometraggio del regista Zach Strauss. Strauss, che ha scritto la sceneggiatura del film, è anche sceneggiatore del prossimo progetto di Spike Lee, Da Understudy.

Hunter Schafer tra i protagonisti di Mother Mary, nuovo film di David Lowery

Palette

Palette segue la storia di Dolly (Schafer), "una donna che soffre di sinestesia estrema, una rara condizione in cui è in grado di sentire i colori", secondo la sinossi del film. Ben presto viene "reclutata in un'industria segreta e di culto del design dei colori, scoprendo l'oscura realtà che si cela dietro la creazione delle più grandi tinte del mondo".

Rapace interpreterà Latrice, l'enigmatica dirigente dell'azienda. Anche Frankie Shaw (Mr. Robot) fa parte del cast nel ruolo di Sidney, la spietata rivale di Dolly. Anton venderà i diritti mondiali di Palette all'European Film Market di Berlino, dove presenterà un estratto del film. CAA Media Finance e Verve Ventures hanno co-rappresentato i diritti statunitensi con Anton.

Sebastien Raybaud e John Zois produrranno per Anton, insieme a Frankie Shaw e Strauss per Uncle Pete Productions e Ryan Christians. Schafer sarà produttore esecutivo insieme a Brandt Wrightsman per Anton e Ross Dinerstein per Campfire Studios. Il team creativo del film include il designer di produzione di Euphoria Michael Grasley.

Zois ha dichiarato: "Zach ha realizzato una sceneggiatura così avvincente e particolare. Stiamo mettendo insieme una squadra che porterà sullo schermo le straordinarie immagini della storia. Hunter e Noomi sono davvero perfetti per i nostri due protagonisti e non vedo l'ora di vederli dare vita a questi personaggi ricchi e unici. Non potremmo essere più entusiasti di questo film".

Schafer è anche protagonista dell'horror di Tilman Singer, Cuckoo, che sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Berlino questo mese.