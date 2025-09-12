Hunger Games, Tom Blyth ironizza sul suo 'erede' Ralph Fiennes: "Potrei insegnargli un paio di cose"

La star di La ballata dell'usignolo e del serpente ha commentato la scelta del collega per il nuovo film L'alba sulla mietitura.

Tom Blyth ha interpretato il presidente Snow nel film Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente e, in una recente intervista, ha dato un consiglio a Ralph Fiennes, che erediterà il ruolo nel prossimo film della saga.

La star avrà infatti la parte del villain in L'alba sulla mietitura, il progetto tratto dal romanzo di Suzanne Collins con al centro la storia di Haymitch.

L'ironia su Fiennes

Parlando con ScreenRant, Tom Blyth ha scherzato sostenendo di poter condividere con Ralph Fiennes qualche 'segreto' per interpretare nel migliore dei modi Snow: "Sapete, posso probabilmente insegnargli un paio di cose".

La giovane star ha ironizzato: "Lui è ancora un attore in ascesa, è piuttosto sconosciuto. Ma, penso che avrà una carriera grandiosa".

Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente: Tom Blyth in una foto

La storia raccontata in L'alba sulla mietitura, che avrà nel cast anche Elle Fanning, è ambientata 24 anni prima quanto raccontato in Hunger Games, poi diventato un film con star Jennifer Lawrence nel ruolo di Katniss Everdeen. Il lungometraggio si colloca inoltre circa 40 anni dopo La ballata dell'usignolo e del serpente in cui Snow era ancora giovane e alle prese con i suoi primi giochi mortali con un ruolo da mentore per Lucy Gray Baird, interpretata da Rachel Zegler.

Il tentativo di rimanere nel cast compiuto da Tom

Blyth ha lottato duramente per ottenere la parte nel film prequel, ammettendo che a un certo punto era determinato a tornare nel sequel: "C'è stato un momento in cui ho letteralmente inviato un messaggio a Francis Lawrence e Nina Jacobson e ho detto: 'Guardate, sono felice di affrontare sei ore di trucco prostetico ogni mattina per farmi sembrare un uomo di 55-60 anni".

Tom ha poi accettato di aver perso il ruolo: "Penso abbiano preso la scelta giusta. Credo che Ralph Fiennes possa gestirlo bene".

L'attore non ha comunque perso la speranza di ritornare sul set della saga di Hunger Games: "Non sappiamo se non torneremo mai più. Ci sono buone probabilità che Suzanne possa scegliere di scrivere un altro libro in cui c'è Snow e sulla sua storia, su quella di Tigris e tutto il resto".