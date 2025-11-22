Hunger Games - L’alba sulla mietitura, teaser trailer da 109 milioni di visualizzazioni: è il secondo miglior

Grande successo per il primo teaser trailer di Hunger Games - L'alba sulla mietitura, il prossimo prequel della saga fantasy tratta dai romanzi di Suzanne Collins.

Il teaser trailer del film, con protagonisti Joseph Zada e Ralph Fiennes, ha fatto registrare un incredibile numero di views, entrando sin da subito nella classifica dei record per Lionsgate.

Il successo del teaser trailer di L'alba sulla sulla mietitura

Il video ha totalizzato circa 109 milioni di visualizzazioni soltanto nelle prime 24 ore dalla sua pubblicazione online. Il prequel basato sul romanzo di Collins uscito lo scorso marzo non sarà nelle sale prima del 20 novembre 2026.

Tom Blyth in una scena di Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente

Si tratta del secondo teaser trailer più visto nella storia di Lionsgate dopo Michael, il biopic sulla vita di Michael Jackson, che ha fatto registrare 116 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore dalla pubblicazione.

L'infinito franchise di Hunger Games

Il franchise di Hunger Games conta al momento cinque romanzi venduti in oltre 100 milioni di copie e tradotti in 52 lingue, oltre alla saga cinematografica che ha superato i 3,4 miliardi di dollari.

Francis Lawrence torna a dirigere il franchise dopo aver diretto i precedenti capitoli, con un cast ricco che comprende Joseph Zada, Jesse Plemons, Ralph Fiennes, Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Mckenna Grace, Maya Hawke, Whitney Peak e Kelvin Harrison Jr.

La trama del film riprende il filo narrativo dal mondo di Panem, 24 anni prima degli eventi di Hunger Games, raccontando la mietitura della cinquantesima edizione, il Secondo Quarter Quell. La saga principale vedeva come protagonisti star del calibro di Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Donald Sutherland, Philip Seymour Hoffman e Liam Hemsworth. Negli Stati Uniti, L'alba sulla mietitura ha venduto 1,2 milioni di copie, più del doppio delle copie vendute di La ballata dell'usignolo e del serpente e più del triplo di quelle de Il canto della rivolta, un altro grande successo della scrittrice Suzanne Collins.