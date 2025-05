Hunger Games: L'alba sulla mietitura, un amatissimo attore Premio Oscar si è appena unito al cast del prequel

Altra nuova aggiunta al cast del secondo prequel del franchise, la cui uscita nelle sale di tutto il mondo è fissata per il 2026

Il fresco vincitore del Premio Oscar Kieran Culkin si è unito al cast di Hunger Games: L'alba sulla mietitura nel ruolo del magnanimo conduttore Caesar Flickerman, ruolo che nei quattro film del franchise principale era stato interpretato da Stanley Tucci.

Culkin andrà così a raggiungere i membri del cast già annunciati, ovvero Joseph Zada nel ruolo di Haymitch Abernathy, Whitney Peak nel ruolo di Lenore Dove Baird, Mckenna Grace nel ruolo di Maysilee Donner, Jesse Plemons nel ruolo di Plutarch Heavensbee.

Ci saranno anche Maya Hawke nel ruolo di Wiress, Kelvin Harrison Jr. nel ruolo di Beetee, Lili Taylor nel ruolo di Mags, Ben Wang nel ruolo di Wyatt, Elle Fanning nel ruolo di Effie Trinket e Ralph Fiennes nel ruolo del Presidente Snow. Molly McCann sarà Louella, mentre Iona Bell interpreterà la sua sosia assegnata al Campidoglio, Lou Lou.

Di cosa parla il nuovo prequel della saga

Hunger Games: un biondissimo Woody Harrelson nei panni di Haymitch Abernathy

Il nuovo film, tratto dall'omonimo romanzo di Suzanne Collins, rivisita il mondo di Panem quasi un quarto di secolo prima degli eventi principali, dove l'Haymitch Abernathy di Woody Harrelson ha fatto da mentore alla Katniss Everdeen di Jennifer Lawrence e al Peeta Mellark di Josh Hutcherson.

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente: Tom Blyth, Rachel Zegler in un'immagine

Ne L'alba della mietitura, Haymitch è il personaggio principale della storia, poiché l'azione inizia la mattina della mietitura dei 50 Hunger Games, nota come Seconda Quaresima, in cui il personaggio entra nell'arena mortale. La pellicola uscirà il 20 novembre 2026, ancora una volta per la regia di Francis Lawrence.

"La presenza di un attore in grado di rubare la scena come Kieran e il suo innegabile fascino sono perfetti per il personaggio di Caesar Flickerman, il conduttore stucchevole dello spettacolo più oscuro di Panem. Stanley Tucci ha reso Caesar indimenticabile e ora Kieran farà suo questo ruolo", ha dichiarato Erin Westerman, co-presidente del Lionsgate Motion Picture Group.

Kieran Culkin e il successo degli ultimi anni, tra Emmy e Oscar

Culkin si unisce al franchise all'apice della sua lunga carriera. All'inizio di quest'anno, l'attore ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista (oltre a quasi tutti gli altri premi precursori) per la sua interpretazione al fianco di Jesse Eisenberg in A Real Pain.

È a metà strada verso il raggiungimento dell'EGOT dopo aver vinto l'Emmy come attore protagonista per la stagione finale di Succession della HBO, dove ha interpretato Roman Roy. Culkin è attualmente impegnato a Broadway nello spettacolo Glengarry Glen Ross con Bob Odenkirk e Bill Burr, che ha già registrato il tutto esaurito in questi giorni.