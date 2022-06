Hunger Games: il teaser del prequel The Ballad Of Songbirds And Snakes

Primo affascinante teaser trailer del prequel di Hunger Games, The Ballad Of Songbirds And Snakes, dedicato al giovane Coriolanus Snow.

Lionsgate regala ai fan di Hunger Games il primo teaser trailer del prequel, The Ballad Of Songbirds And Snakes, in arrivo nei cinema a novembre 2023. Il teaser mostrato in anteprima un mese fa durante il CinemaCon 2022. Il teasr accompagnato da un componimento orchestrale esplora in dettaglio i rami scuri e nodosi di una foresta innevata per poi arrivare a mostrare un usignolo aggrappato a uno di questi rami che si colora improvvisamente d'oro man mano che il ghiaccio si scioglie. Stessa sorte toccata al serpente che si avvolge intorno ai rami.

Teaser altamente simbolico e astratto per l'adattamento del romanzo La Ballata dell'usignolo e del serpente, scritto da Suzanne Collins e dedicato alla giovinezza di Coriolanus Snow. Alla regia del nuovo tassello della saga di Hunger Games ci sarà nuovamente Francis Lawrence che in precedenza ha firmato gli ultimi tre capitoli del franchise con Jennifer Lawrence. La scrittrice Suzanne Collins si occuperà della sceneggiatura del prequel in collaborazione con Michael Arndt (Little Miss Sunshine) e farà parte del team della produzione.

Il libro scritto da Suzanne Collins mostrerà Coriolanus Snow come un teenager cresciuto in una famiglia privilegiata e alla ricerca di qualcosa di più nella sua vita. In quel periodo della storia il personaggio viene mostrato come "un eroe amichevole, affascinante".

La storia si svolge 64 anni prima della trilogia originale di Hunger Games, portata sul grande schermo con star Jennifer Lawrence, e prenderà il via quando Coriolanus Snow (Tom Blyth) riceve l'incarico di fare da mentore alla ragazza che dovrà combattere per il Distretto 12, Lucy Gray Baird, interpretata da Rachel Zegler di West Side Story.