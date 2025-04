Hunger Games: Sunrise on the Reaping, il prequel arruola nuove star nel cast

Lionsgate avvia il casting per il nuovo capitolo di Hunger Games, Sunrise on the Reaping, e annuncia nuovi volti nel cast.

Dopo il successo di La ballata dell'usignolo e del serpente, il mondo di Panem si prepara a tornare sul grande schermo. Lionsgate ha infatti dato il via ai preparativi per Hunger Games: Sunrise on the Reaping, nuovo prequel del celebre franchise, le cui riprese inizieranno quest'estate.

A guidare il cast sarà Joseph Zada (Invisible Boys, Total Control, The Speedway Murders), scelto per interpretare una giovane versione di Haymitch Abernathy, personaggio che nei film originali aveva il volto di Woody Harrelson.

Lenny Kravitz, Woody Harrelson e Josh Hutcherson discutono in una scena di The Hunger Games

Accanto a lui si uniscono al progetto Whitney Peak (Gossip Girl, Hocus Pocus 2, Le terrificanti avventure di Sabrina), che sarà Lenore Dove Baird, fidanzata di Haymitch; Mckenna Grace (Captain Marvel, Ghostbusters: Afterlife, The Handmaid's Tale), nei panni di Maysilee Donner; e il candidato all'Oscar Jesse Plemons (Il potere del cane, Fargo, Game Night), che interpreterà il giovane Plutarch Heavensbee.

Alla regia tornerà Francis Lawrence, già dietro la macchina da presa di quattro precedenti capitoli della saga. La sceneggiatura è firmata da Billy Ray (Captain Phillips, Terminator - Destino oscuro), candidato all'Oscar e autore dello script del primo Hunger Games. Alla produzione ritroviamo Nina Jacobson e Brad Simpson di Color Force, con Cameron MacConomy come produttore esecutivo.

Hunger Games: Sunrise on the Reaping - Tutto quello che sappiamo finora

Il romanzo Sunrise on the Reaping, pubblicato quest'anno, si svolge 24 anni prima degli eventi narrati nella trilogia originale di Suzanne Collins. La trama segue Haymitch Abernathy, sedicenne costretto a partecipare ai 50° Hunger Games, ed esplora le alleanze, le strategie e i sacrifici che hanno forgiato il suo carattere.

Philip Seymour Hoffman in Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1

Plutarch Heavensbee, che nei film originali era interpretato dal compianto Philip Seymour Hoffman, avrà un ruolo chiave anche in questo prequel.

Parlando delle nuove aggiunte al cast, Erin Westerman, co-presidente del Lionsgate Motion Picture Group, ha commentato: "Il franchise di Hunger Games ha sempre rappresentato un trampolino di lancio per giovani talenti. Jo e Whitney incarnano questa tradizione portando nei loro ruoli cuore, profondità e passione straordinari. Dopo aver visionato centinaia di candidati in tutto il mondo, loro si sono distinti per l'autenticità emotiva che hanno saputo esprimere".