Hunger Games: i fan furiosi per la collaborazione col gigante cinese della moda Shein

La moda ha un ruolo centrale nei romanzi distopici di Suzanne Collins che compongono la saga di Hunger Games e che hanno trovato una serie di felici adattamenti sul grande schermo in cui sono stati riproposti alcune dei temi chiave come il collasso sociale, il capitalismo e il profitto a discapito delle persone. Ecco perché a molti lettori è sembrata una contraddizione in termini l'accordo col gigante della fast fashion cinese Shein, spingendoli a protestare vivacemente sui social media la loro frustrazione.

Il 31 marzo, SHEIN e Lionsgate hanno annunciato la loro collezione in edizione limitata pensata per "fondere moda, fandom e cultura pop", rendendola un "must-have per ogni fan appassionato dei film di Hunger Games".

La scelta del brand cinese è tutt'altro che immotivata visto il successo stellare della saga young adult inaugurata 17 anni fa dal primo romanzo, Hunger Games, divenuto un vero e proprio fenomeno di costume. La serie dei libri, incluso il prequel L'alba sulla mietitura, ha venduto oltre 100 milioni di copie. Solo l'ultimo libro ha venduto 1,2 milioni nella prima settimana, segnando un record per la saga di Collins.

Ma il pubblico ha storto il naso di fronte ai top corti in cotone con la scritta "Capitol Couture" e alle magliette con la scritta "The World Will Be Watching" visto l'accostamento dei valori del franchise con un marchio che è stato precedentemente denunciato per lo sfruttamento del lavoro minorile e i cui metodi di produzione hanno effetti negativi sull'ambiente.

Jennifer Lawrence in una scena di Hunger Games

La reazione dei fan non si è fatta attendere

Il legame tra cinema e moda è più stretto che mai. Per anni abbiamo visto i fan indossare gadget a sostegno dei loro film e programmi preferiti come Harry Potter, Twilight e Stranger Things, ma chi sta dietro alla collaborazione è importante tanto quanto il messaggio.

"Siamo entusiasti di collaborare con SHEIN per offrire ai fan di Hunger Games una collezione che permetta loro di indossare con orgoglio il loro fandom", ha dichiarato Debbie Olshan, Direttore Global Consumer Products di Lionsgate, in un comunicato stampa che celebra la partnership. "Questa collaborazione fonde moda e cinema, permettendo ai fan di esprimere il loro legame con la storia in modo elegante e significativo".

Ma X pullula di reazioni negative e proteste vibranti da parte dei fan dei romanzi e dei film. Eccone alcune.

