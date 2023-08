Hunger Games, secondo il regista la Katniss di Jennifer Lawrence era 'asessuata'

Il regista di Hunger Games, Francis Lawrence ha descritto la protagonista Katniss Everdeen, interpretata da Jennifer Lawrence, come "asessuata" in una recente intervista.

Parlando dell'imminente La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, prequel di The Hunger Games, il regista Francis Lawrence, che aveva già diretto tre su quattro dei film della saga originale, ha dichiarato che la Katniss Everdeen di Jennifer Lawrence è quasi "asessuata" rispetto alla protagonista del film in uscita.

Katniss Everdeen, un'introversa

Descrivendo a Empire il personaggio di Rachel Zegler, che interpreterà Lucy Gray Baird ne La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, Lawrence ha detto che è l'anti-Katniss e ha definito la vecchia eroina come un'"introversa e una sopravvissuta", quasi asessuata rispetto a Lucy. "Katniss era un'introversa e una sopravvissuta. Era piuttosto tranquilla e stoica, si potrebbe quasi dire che fosse asessuata. Lucy Gray è l'opposto, esibisce la sua sessualità, è davvero una performer", ha dichiarato il regista.

Continuando, Lawrence ha rivelato che mentre Katniss era una guerriera con arco e frecce, la Lucy Gray Baird della Zegler "Ama le folle. Sa come giocare con le folle e manipolare le persone" anche se avrà bisogno di imparare delle tattiche di sopravvivenza fisica per uscire viva dall'arena.

In che modo Katniss è diversa da Lucy?

Dopo quasi un decennio, Hunger Games torna sul grande schermo con Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, (recentemente è stata svelata la durata del film), che ne sarà il prequel e avrà come protagonisti Tom Blyth e Rachel Zegler nei ruoli di un diciottenne Coriolanus Snow e di Lucy Grey Baird. La protagonista femminile sarà un personaggio totalmente diverso dalla protagonista dei precedenti film del franchise, la guerriera che ha dovuto adattarsi al mondo della politica degli Hunger Games. Il tributo del Distretto 12, Lucy, possiede già delle capacità umane ed è in grado di usare la sua sessualità a suo vantaggio, differentemente da Katniss, le mancherà solo l'allenamento fisico per poter sopravvivere all'arena degli Hunger Games. La ballata dell'Usignolo e del Serpente arriverà nelle sale il 17 novembre.