Hunger Games: Jennifer Lawrence comparirà nel prequel nel ruolo della nonna di Katniss? Ecco la sua risposta

Jennifer Lawrence ha risposto alle voci piuttosto insistenti su un suo cameo in Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente.

La star attualmente impegnata nella promozione di Fidanzata in Affitto, ha fatto un'apparizione al programma Watch What Happens Live di Bravo e il conduttore Andy Cohen ha letto una domanda di un telespettatore in merito a un rumor secondo cui l'attrice sarebbe "apparsa nel prequel di The Hunger Games come nonna di Katniss", dato che il film si svolge 49 anni prima degli eventi del primo film.

"Oh, perché è come se avessi 49 anni a Hollywood, eh?". ha commentato la Lawrence. L'attrice ha poi risposto: "No, non è vero", negando di essere nel film prequel.

Cohen ha poi chiesto alla Lawrence se avesse preso qualcosa dai set di Hunger Games e la vincitrice dell'Oscar ha risposto di aver preso arco, frecce e stivali "di ogni film" e che li tiene nel suo armadio.

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente è stato adattato in un film diretto da Francis Lawrence da una sceneggiatura di Michael Lesslie e Michael Arndt. Tom Blyth e Rachel Zegler interpretano rispettivamente Coriolanus Snow e Lucy Gray Baird. Il cast comprende anche Peter Dinklage, Hunter Schafer, Josh Andrés Rivera, Jason Schwartzman e Viola Davis.

Il film uscirà nelle sale americane il 17 novembre 2023.