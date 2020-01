Hunger Games, in arrivo il prequel sul Presidente Snow

Hunger Games tornerà con un romanzo prequel e il protagonista del progetto sarà un giovane Coriolanus Snow, destinato a diventare il presidente contro cui lotta Katniss Everdeen, una versione inedita del personaggio sulla quale ci sono stati anticipati dei dettagli.

Il libro intitolato The Ballad of Songbirds and Snakes, scritto da Suzanne Collins, arriverà nei negozi di tutto il mondo il 19 maggio.

I primi dettagli, rivelati da Entertainment Weekly, anticipano che Coriolanus Snow sarà mostrato come un teenager cresciuto in una famiglia privilegiata e alla ricerca di qualcosa di più nella sua vita. In quel periodo della storia il personaggio viene mostrato come "amichevole, affascinante e un eroe".

La storia si svolge 64 anni prima della trilogia originale, portata sul grande schermo con star Jennifer Lawrence, e prenderà il via quando Coriolanus Snow riceve il compito di fare da mentore alla ragazza che dovrà combattere per il Distretto 12. La scrittrice ha spiegato: "Con questo libro volevo esplorare lo stato della natura, chi siamo e cosa riteniamo necessario per la nostra sopravvivenza. Il periodo della ricostruzione, 10 anni dopo la guerra, mostra Panem mentre cerca di rialzarsi e permette di mostrare i personaggi mentre affrontano delle questioni importanti e definiscono la propria prospettiva sull'umanità".

Nell'estratto del romanzo pubblicato online si dà spazio al momento in cui Dean Casca Highbottom, considerato il creatore dei giochi mortali che avrebbero dovuto mantenere la pace, si presenta ai giovani che devono lavorare come mentori e Coriolanus rimane infastidito all'idea di non occuparsi dei più probabili vincitori, non vedendo riconosciuto il proprio lavoro.

Meet your new hero, Hunger Games fans. Read @EW’s exclusive first excerpt. https://t.co/qVY7LoOOjH — The Hunger Games 🔥 (@TheHungerGames) 21 gennaio 2020

Alcuni fan, nonostante l'estratto non proponga Snow come un personaggio positivo, hanno già espresso la propria delusione e un po' di fastidio dopo la scoperta che al centro della nuova storia ci sarà il villain e temendo che venga "umanizzato" mostrando il percorso che l'ha condotto a diventare il dittatore spietato ritratto nella storia di Katniss.