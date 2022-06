Hunger Games: Ashley Liao e Jerome Lance tra i nuovi arrivi nel cast di The Ballad Of Songbirds And Snakes

La produzione di The Ballad of Songbirds and Snakes, prequel della saga di Hunger Games, ha svelato nuovi arrivi nel cast che comprendono anche Ashley Liao e Jerome Lance.

I produttori del film prequel di Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, hanno annunciato nuovi arrivi nel cast che comprendono anche Ashley Liao e Jerome Lance.

Gli interpreti affiancheranno sul set Tom Blyth e Rachel Zegler che hanno ottenuto i ruoli di Coriolanus Snow e Lucy Gray Bird.

Le new entry nel cast hanno la parte di tributi e mentori della decima edizione degli Hunger Games. In The Ballad of Songbirds and Snakes Jerome Lance sarà Marcus, il tributo del Distretto 12; Ashley Liao (Physical) interpreterà Clemensia Dovecote, una delle grandi amiche di Coriolanus e mentore di un tributo del Distretto 11; Knox Gibson (Forgive Us Our Trespasses) ha la parte di Bobbin, tributo del Distretto 8; Mackenzie Lansing (The Deuce) interpreterà Coral, tributo del Distretto 4; e Aamer Husain (Hudson & Rex) sarà Felix Ravinstill, mentore di un tributo del Distretto 11.

Alla regia del nuovo film della saga tratta dai romanzi di Suzanne Collins ci sarà nuovamente Francis Lawrence che in precedenza ha firmato gli ultimi tre capitoli del franchise con Jennifer Lawrence. La scrittrice Suzanne Collins si occuperà della sceneggiatura del prequel in collaborazione con Michael Arndt (Little Miss Sunshine) e farà parte del team della produzione.

La storia si svolge 64 anni prima della trilogia originale di Hunger Games, portata sul grande schermo con star Jennifer Lawrence, e prenderà il via quando Coriolanus Snow (Tom Blyth) riceve l'incarico di fare da mentore alla ragazza che dovrà combattere per il Distretto 12, Lucy Gray Baird, interpretata da Rachel Zegler di West Side Story.