Hunger Games: in arrivo a Londra lo spettacolo teatrale tratto dall'opera di Suzanne Collins

A partire da ottobre andrà in scena a Londra un nuovo spettacolo teatrale ispirato alla saga di Hunger Games ideata da Suzanne Collins.

La saga di Hunger Games ideata dalla scrittrice Suzanne Collins arriverà a teatro: nel mese di ottobre debutterà infatti lo spettacolo ideato da Conor McPherson e diretto da Matthew Dunster.

L'adattamento della storia andrà in scena al nuovo Troubadour Canary Wharf Theatre e online è stato condiviso il primo video che mostra il lavoro compiuto durante i workshop.

Il lavoro compiuto sull'adattamento della saga

Lo sviluppo di uno spettacolo teatrale tratto da Hunger Games è in corso da oltre un anno per riuscire a portare in vita nel migliore dei modi il mondo di Panem.

La scrittrice ha dichiarato: "La messa in scena immersiva e dinamica di Matthew dona al pubblico un modo completamente nuovo di vivere questa storia".

Dunster ha aggiunto che l'obiettivo è offrire qualcosa che abbia lo stesso impatto avuto dal romanzo e che sia 'appassionante ed entusiasmante' come il film, pur avendo delle caratteristiche uniche legate alla natura teatrale del progetto.

Il video condiviso online anticipa spettacolari sequenze legate alla lotta per la sopravvivenza dei giovani coinvolti nei giochi mortali a cui parteciperà anche Katniss.

L'obiettivo della storia portata a teatro

Matthew ha sottolineato che lo show "trova la voce della giovane Katniss Everdeen, personaggio portato sul grande schermo da Jennifer Lawrence, e la posiziona in primo piano e al centro della narrazione".

McPherson ha aggiunto che trova particolarmente gratificante, essendo anche un padre, poter lavorare a una storia che promuove i valori legati alla resilienza e al coraggio morale di rivolgersi ai giovani in un'epoca incerta.

I biglietti saranno in vendita a partire dal 27 marzo 2025.

La saga di Hunger Games ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo ed è stata tradotta in 52 lingue diverse. I film hanno incassato oltre 3.4 milioni di dollari.