Hunger Games, tutti i riferimenti del prequel alla saga di Suzanne Collins

Prima di cimentarvi nella lettura di questo approfondimento tenete in considerazione il rischio spoiler su Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, il prequel della saga di Hunger Games (qui potete leggere la recensione). Molti riferimenti, d'altronde, vivono di ciò che accade nelle battute finali del film, con l'intenzione di andare a ricollegarsi con ciò che poi è rappresentato dalle avventure di Jennifer Lawrence, che diventano a tutti gli effetti sequel dell'esperienza del giovane Coriolanus Snow.

L'inchino del Distretto 12

Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente: Rachel Zegler in una foto

Lucy Gray Baird e Katniss Everdeen sono figlie dello stesso Distretto, della medesima storia e anche della stessa metafora di vita che le accompagna in Hunger Games. Per questo vedere l'una nell'altra è molto semplice e immediato. Lucy Gray ci aiuta, nel caso in cui non fossimo tempestivi a cogliere questi riferimenti, nel momento in cui decide di sfidare le telecamere facendo un inchino molto appariscente; lo stesso che Katniss, quasi 60 anni dopo, rifarà ai giudici che l'hanno ignorata mentre scoccava le sue frecce, per poi lanciarne una proprio in direzione del palco istituzionale. Lo stesso inchino verrà poi ripetuto nel secondo film, quando la ragazza deciderà di appendere un fantoccio con un cappio al collo, per ricordare la morte di Seneca Crane, il primo stratega. Due movenze che si sovrappongono, ricordandoci la posizione dell'arco, e che conducono nella stessa direzione che i personaggi di Rachel Zegler e di Jennifer Lawrence intraprendono. La Zegler, intanto, ha poi avuto modo di dichiarare che tale scena sia stata improvvisata e che quindi non c'era nessun tipo di intenzione, da parte della sceneggiatura e della regia, di gestire tale mossa con una copia-carbone. L'abbiamo apprezzata molto, in ogni caso.

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente visto da chi non conosce la saga di Katniss Everdeen

L'antenato showman

Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente: Jason Schwartzman in una foto

Con Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente siamo dinanzi a un prequel e ritrovare alcuni personaggi che si avvicinano a quelli che sono i nomi della tetralogia originale di Hunger Games è scontato. Tra tutti c'è Lucky Flickerman, interpretato da Jason Schwartzman, e che veste i panni di un antenato di Caesar Flickerman, il conduttore interpretato da Stanley Tucci che presenta tutti i tributi con un talk show iniziale e che precede l'apertura delle ostilità. Lo stile non manca alla famiglia e Lucky, che fino a quel momento è un meteorologo nonché illusionista, si ritrova a dar vita a quella che diventerà una consuetudine annuale durante la Mietitura: la presentazione di tutti i tributi. Sulla falsa riga dei rapporti con gli antenati si sviluppa la teoria secondo la quale Lucy Gray dovrebbe essere la nonna di Katniss Everdeen: Suzanne Collins per ora non ha smentito nulla di tutto ciò e forse solo un sequel potrebbe continuare a farci credere in una teoria del genere. A sollevare molti dubbi sulla veridicità dell'albero genealogico è il fatto che non siamo a conoscenza di quella che è la fine di Lucy Gray e se è riuscita a sopravvivere alla follia di Coriolanus Snow.

La prima vittima volontaria

Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente: Peter Dinklage in una foto

Casca Highbottom muore avvelenano da Coriolanus Snow ed è la prima vittima volontaria del ragazzo in questa modalità. La fuoriuscita di sangue dal naso è parallela a quella che subisce Dill, la ragazza uccisa da Lucy Gray nell'arena con l'acqua avvelenata con la sostanza fornitale proprio da Snow. Sebbene in quel caso la mano sia indiretta, su Highbottom si tratta di chiara e diretta vendetta da parte del ragazzo. Nel film del 2014, la prima parte della conclusione di Hunger Games, viene rivelato che il presidente Snow usava il veleno per uccidere i propri nemici e che il suo odore, molto da vicino, è una miscela di sangue e rose: il primo è causato dalle numerose ulcere presenti nella bocca, causate dall'aver ingerito a sua volta il veleno usato contro i suoi nemici, così da non insospettirli di volta in volta. Persino nel secondo film della saga abbiamo modo di vedere come Snow, bevendo un bicchiere di spumante per celebrare le finte nozze di Katniss, perda del sangue dalla bocca. Alla fine del primo film, invece, si vede Snow costringere Seneca Crane a ingerire del veleno dopo che Katniss ha trovato un escamotage per riuscire a vincere insieme a Peeta: un forte riferimento a quello che adesso abbiamo modo di vedere nel prequel. Casca fu il primo di una lunghissima serie, quindi, di caduti per mano del veleno di Coriolanus.

La Rosa bianca

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente: Tom Blyth, Rachel Zegler in un'immagine

Restando sempre in ambito di vicende legate a Snow, il Presidente di Panem ha nella rosa bianca il proprio riferimento chiave. Un simbolo che lo accompagna in tutti i momenti della propria vita e delle proprie azioni, a caratterizzare il suo tocco caritatevole persino in contesti e momenti tragici come la devastazione, la morte e l'omicidio. La backstory della rosa bianca viene raccontata nel prequel facendo riferimento a quello che era il rapporto con la madre di Snow, che nonostante la sua condizione per niente agiata, a livello economico, aveva fatto sì che nel suo appartamento continuassero a crescere delle rose, preservate anche dalla guerra. All'arrivo di Lucy Gray a Capitol City, Corio decide di accogliere la ragazza con una rosa bianca, ma sebbene all'inizio rappresenti un gesto caritatevole, quella rosa si trasformerà, a lungo andare, in un'espediente per esprimere l'oscurità del personaggio stesso. L'odore delle rose, come detto poc'anzi, andrà a coprire quella che è l'essenza del sangue causato dalle ulcere nella sua bocca e quindi anche la cattiveria espressa da Corio una volta spogliate le vesti dell'adolescente.

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente: un inno al pensiero critico

Katniss

La Ballata dell'Usignolo e del Serpente: la prima foto dei protagonisti

Il legame tra Katniss e Lucy Gray è rafforzato anche dalla prima volta che sentiamo il termine pronunciato dalla ragazza del Distretto 12. Introdotto per descrivere una pianta che aiuta i Covey a cibarsi, diventa anche una delle ultime parole pronunciate prima di sparire, lasciandoci nel dubbio del suo fato. Un altro riferimento che dovrebbe legare la protagonista della saga di Hunger Games ai Covey si ritrova in quelle che sono le due canzoni cantate da Lucy Gray. The Meadow Song e The Hanging Tree, di cui la seconda è proprio scritta dalla ragazza del Distretto 12 che tanto diventerà un'ossessione per Coriolanus. Katniss impara le canzoni perché le vengono insegnate dal padre minatore, che era conosciuto nel distretto per le sue capacità musicali e canore, pur non potendo noi sapere quale fosse il suo nome: la canzone, però, viene proibita e Katniss dovrà smettere di cantarla, segno del fatto che in passato Lucy Gray aveva creato non poche problematiche con quelle note e parole. Nel caso in cui dovessimo dare per vera la teoria secondo la quale Coriolanus è riuscito ad avere la meglio sulla ragazza, diventerebbe Maude Ivory la nonna di Katniss: si tratta dell'unica Covey in grado di ricordarsi la canzone, con tanto di testo, oltre ad avere un debole per le capre, proprio come Prim, la sorella di Katniss. Cugina di Lucy Gray, ha tante caratteristiche simili a Katniss e lo stesso Francis Lawrence ha voluto supportare la tesi secondo la quale sarebbe lei la diretta antenata della Everdeen.

Tigris Snow

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente: Hunter Schafer in una scena

Un altro personaggio che trova maggior spazio nel prequel è quello di Tigris Snow. Avevamo già conosciuto la stilista degli Hunger Games ne Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2, quando decide di nascondere Katniss e Peeta nel momento in cui i due, insieme al resto dei loro compagni, sono in fuga da Coriolanus. La ballata dell'usignolo e del serpente ci racconta che Tigris è la cugina del Presidente e che in giovane età ha condiviso con lui e la loro nonna una condizione di estrema povertà, ma di grande vicinanza a Corio. Per gran parte del prequel, la ragazza è l'unico interesse del cugino, che anela di poter tornare a casa per prendersene cura: è un affetto familiare, fraterno, che però è destinato a sparire per far prevalere quella che è la forza d'animo più egotica del protagonista. Tigris aveva sempre incoraggiato Corio a tenersi lontano da quella che era la figura del padre, creatore degli Hunger Games insieme a Casca Highbottom, e sicuramente il loro essersi allontanati, in quelle che sono le storie non raccontate di Hunger Games, potrebbe essere figlio del fatto che il giovane Snow abbia inseguito ben altre mire. Il fatto che il suo aspetto sia molto più vicino a quello felino piuttosto che a un'umana potrebbe essere un ulteriore sentore dell'essersi voluta allontanare il più possibile dalle fattezze degli Snow, per cancellare ogni tipo di riferimento a una famiglia che non ha sentito più sua.