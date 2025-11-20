Hunger Games: Haymitch entra nell'arena nel trailer del film prequel L'alba sulla mietitura

Bisognerà attendere un anno prima di vedere nelle sale Hunger Games: L'alba sulla mietitura e, nell'attesa, Notorious Pictures ha condiviso il primo trailer del film tratto dal romanzo di Suzanne Collins che sarà distribuito sugli schermi italiani il 19 novembre 2026.

Il progetto tratto dal romanzo di Suzanne Collins racconterà il passato di Haymitch, personaggio interpretato nei film con star Jennifer Lawrence dall'attore Woody Harrelson.

Cosa racconterà il film prequel

La storia raccontata in Hunger Games: L'alba sulla mietitura è ambientata 24 anni prima del coinvolgimento di Katniss Everdeen nei giochi mortali.

Al centro della trama c'è infatti Haymitch Abernathy, scelto come tributo del Distretto 12 in occasione della 50esima edizione del brutale evento annuale che si svolge a Panem.

Haymitch, interpretato da Joseph Zada, dovrà quindi lottare per sopravvivere contro ben altri 47 ragazzi e teenager, 4 per ogni Distretto, essendo coinvolto nella Seconda Edizione della Memoria.

Nel trailer condiviso online si vedono anche gli altri membri del cast davvero stellare che comprende anche Elle Fanning nella parte di Effie Trinket e Ralph Fiennes in quella del presidente Coriolanus Snow.

Ecco il trailer:

Gli interpreti di Hunger Games: L'alba sulla mietitura

Il film è diretto da Francis Lawrence su sceneggiatura adattata da Billy Ray. La produzione è affidata a Nina Jacobson e Brad Simpson di Color Force, insieme a Francis Lawrence, con la produzione esecutiva di Cameron MacConomy.

Tra gli interpreti ci sono poi McKenna Grace che interpreta Maysilee Donner, Whitney Peak nel ruolo di Lenore Dove Baird, Jesse Plemons che sarà Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. nei panni di Beetee Latier, Maya Hawke nel ruolo di Wiress, Ben Wang che sarà Wyatt Callow, Kieran Culkin nei panni di Caesar Flkickerman, Lili Taylor che ha la parte di Mags Flanagan, Billy Porter che sarà Magno Stift, e Glenn Close nel ruolo di Drusilla Sickle.

Hunger Games - L'alba sulla mietitura ha venduto 1,5 milioni di copie nel mondo nella prima settimana, di cui 1,2 milioni negli Stati Uniti - il doppio delle vendite iniziali di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente (diventato un film con Rachel Zegler, di cui potete leggere la nostra recensione) e il triplo di quelle di Hunger Games - Il canto della rivolta.

Il progetto cinematografico è supervisionato per Lionsgate da Meredith Wieck e Scott O'Brien.