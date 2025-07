Hunger Games: L'alba sulla mietitura, ecco quando il film arriverà nelle sale italiane

Hunger Games: L'alba sulla mietitura ha una data di uscita italiana. Il prequel della saga young adult ispirata ai romanzi di Suzanne Collins arriverà nelle sale italiane, in contemporanea mondiale, il 19 novembre 2026 distribuito da Notorious Pictures

Secondo quanto anticipato il lungometraggio, ambientato 24 anni prima dei fatti mostrati nei film interpretati da Jennifer Lawrence, racconterà la storia di Haymitch Abernathy quando era ancora un teenager e la sua vittoria nella 50° edizione degli Hunger Games, ovvero la Seconda Edizione della Memoria.

Super cast in azione per il film, attualmente in produzione in Europa, che vede interpreti Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Jesse Plemons, Billy Porter e Lili Taylor, insieme alle giovani promesse Joseph Zada, che interpreterà il giovane Haymitch, Whitney Peak, Mckenna Grace e Ben Wang.

Woody Harrelson in una scena di Hunger Games con Lenny Kravitz e Josh Hutcherson

Che cosa sappiamo finora del prequel di Hunger Games

Attualmente in fase di pre-produzione, Hunger Games: L'alba sulla mietitura sarà diretto da Francis Lawrence che utilizzerà una sceneggiatura di Billy Ray. La produzione è affidata a Nina Jacobson e Brad Simpson di Color Force, insieme a Francis Lawrence, con la produzione esecutiva di Cameron MacConomy.

Nel film si raccontano gli eventi che hanno segnato il futuro mentore di Katniss e Peeta, svelando come è sopravvissuto nell'arena degli Hunger Games, cosa è successo alla sua famiglia, come ha conosciuto Effie e altri dettagli sul passato di Coriolanus Snow.

L'Alba sulla Mietitura sarà il sesto film del franchise Lionsgate che finora ha incassato complessivamente 3,3 miliardi di dollari al botteghino globale. L'ultimo capitolo, Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, è uscito nel 2023 e ha incassato 348 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il romanzo omonimo da cui è tratto il prequel ha venduto 1,5 milioni di copie nel mondo nella prima settimana, di cui 1,2 milioni negli Stati Uniti - il doppio delle vendite iniziali di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente e il triplo di quelle di Hunger Games - Il canto della rivolta.