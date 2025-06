Hunger Games: Sunrise On The Reaping, Kieran Culkin frena i fan su Caesar Flickerman: “Non aspettatevi troppo”

L'attore ha ironizzato sull'idea di interpretare Caesar Flickerman nel nuovo film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, invitando i fan a tenere basse le aspettative.

Con il suo consueto tono ironico, Kieran Culkin ha recentemente risposto ai fan che lo immaginano nei panni del carismatico e sopra le righe Caesar Flickerman nel nuovo capitolo della saga Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

L'attore, premiato agli Oscar per la sua interpretazione in A Real Pain e già amatissimo per il ruolo di Roman Roy in Succession, ha commentato con sarcasmo l'ipotesi, suggerendo al pubblico di non alimentare troppe speranze.

In un video apparso su TikTok, pubblicato dall'utente @lielbernis, Culkin è stato ripreso mentre firmava autografi fuori dal Palace Theatre di Broadway, dove è attualmente in scena con Glengarry Glen Ross al fianco di Bob Odenkirk e Bill Burr. Quando un fan gli ha detto che sarebbe perfetto per il ruolo di Caesar Flickerman, Culkin ha replicato scherzosamente: "Non credo proprio. Abbassate le aspettative, per favore. Non ho la minima idea di cosa potrei fare con quel personaggio".

Interpellato successivamente da Entertainment Tonight Online, l'attore ha reagito con la stessa leggerezza: "L'ho detto davvero? Cazzo", ha commentato scuotendo la testa, in pieno stile Culkin.

Un cast stellare per il nuovo prequel

Nel cast di The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, il nuovo film tratto dall'universo narrativo creato da Suzanne Collins, ci sono Elle Fanning nei panni di una giovane Effie Trinket (in precedenza interpretata da Elizabeth Banks) e Ralph Fiennes nel ruolo del presidente Snow, sostituendo il compianto Donald Sutherland.

Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1: Jennifer Lawrence in una scena infuocata del film

Il film racconterà la storia di Haymitch Abernathy, mentore cinico e disilluso della trilogia originale, interpretato allora da Woody Harrelson. In questa nuova versione, sarà Joseph Zada (We Were Liars) a vestire i panni del giovane Haymitch, ripercorrendo le sue drammatiche esperienze nella seconda Quarter Quell.

Sunrise on the Reaping è diretto da Francis Lawrence, già regista di tre dei film precedenti, e scritto da Billy Ray. Il film si basa sul romanzo recentemente pubblicato da Suzanne Collins, che espande ulteriormente l'universo distopico di Panem.

Woody Harrelson in Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1

Dopo il successo di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente nel 2023, questo nuovo capitolo è atteso per il 20 novembre 2026, distribuito da Lionsgate.