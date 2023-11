Hunger Games: Jennifer Lawrence vorrebbe tornare, ma per gli autori 'la sua storia è conclusa'

Jennifer Lawrence tornerebbe nei panni di Katniss ma il team di Hunger Games non ci conta, a meno che che l'autrice non abbia altro da dire sul personaggio.

Nonostante Jennifer Lawrence sia super disponibile a riprendere i panni di Katniss Everdeen in futuro, gli autori di Hunger Games non sono d'accordo con l'idea, a meno che l'autrice della saga, Suzanne Collins, non voglia rivisitare il personaggio in un altro libro.

Lo scorso giugno Jennifer Lawrence aveva dichiarato a Variety che sarebbe stata disposta a riprendere il ruolo di Katniss Everdeen qualora si fosse presentata l'occasione giusta. Ma la produttrice del franchise Nina Jacobson e il regista Francis Lawrence non sembrano favorevoli all'idea perché la storia di Katniss ai loro occhi è completa e un eventuale ritorno del personaggio dipenderebbe esclusivamente dalla volontà di Suzanne Collins, autrice della saga di Hunger Games.

"Se Suzanne ha qualcosa da dire, allora scriverà un libro al riguardo. Onestamente, per quanto ami Katniss, penso che la sua storia sia completa e penso che anche Suzanne la pensi così. Ma se le cose cambiassero e Suzanne avesse qualcosa da dire e coinvolgesse Katniss, allora sarei entusiasta. Ma in realtà coglierei al volo ogni possibilità di tornare in questo mondo con Francis e Suzanne", ha dichiarato recentemente la Jacobson durante il press tour del prequel Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente.

"Quello che ho sempre amato è che Suzanne di solito scrive queste cose perché ha un'idea tematica che vuole esplorare. Quindi penso che se per qualche motivo avesse un'idea che ha senso per raccontare un'altra storia di Katniss, io ci starei, e sono sicuro che ci starebbe anche Jen. Ma tutto dipende dal tema, dall'idea e da Suzanne" ha aggiunto Francis Lawrence, che ha diretto Jennifer Lawrence in tutti i capitoli di Hunger Games.

Locandina di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente

Il nuovo film del franchise di Hunger Games si intitola La ballata dell'usignolo e del serpente e verrà presentato in anteprima nazionale al Lucca Comics & Games 2023. Il prequel è ambientato 60 anni prima gli eventi con al centro Katniss Everdeen e segue le vicende di un giovane Coriolanus (Tom Blyth), ultima speranza per la famiglia degli Snow per riacquistare prestigio sociale, che deve fare da mentore a Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), tributo del Distretto 12. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l'astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l'usignolo e chi il serpente.