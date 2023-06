Hunger Games, Jennifer Lawrence: 'Sarei felice se potessi interpretare di nuovo Katniss Everdeen'

Jennifer Lawrence ha svelato che sarebbe felice di riprendere il ruolo di Katniss Everdeen nella saga di Hunger Games.

L'attrice è stata protagonista dei quattro film tratti dai romanzi di Suzanne Collins e ha ora affrontato l'ipotesi di un suo ritorno.

Un possibile ritorno di Jennifer Lawrence

Rispondendo a una domanda di un giornalista, Jennifer Lawrence ha così sottolineato il proprio entusiasmo all'ipotesi di immergersi nuovamente nella vita di Katniss: "O mio Dio, totalmente! Se Katniss potesse rientrare nella mia vita sarei disponibile, al 100%".

La star di Hunger Games ha quindi aggiunta divertita: "La mia partner nella produzione si è appena commossa".

Jennifer ha recitato nell'iconico ruolo nei film diretti da Gary Ross e Francis Lawrence. Nel cast della saga originale c'erano anche Liam Hemsworth, Josh Hutcherson, Stanley Tucci, Elizabeth Banks, Donald Sutherland e Woody Harrelson.

Il prequel

In arrivo nelle sale c'è invece il film prequel Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente. La sinossi è la seguente: "Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol CityCon l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l'intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l'astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l'usignolo e chi il serpente."