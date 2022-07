Hunger Games - Ballata dell'Usignolo e del Serpente: il teaser trailer in italiano (VIDEO)

Il nuovo teaser trailer in italiano di Hunger Games - Ballata dell'Usignolo e del Serpente è stato appena diffuso online: l'uscita della pellicola è prevista per il 2023.

Notorious Pictures ha appena pubblicato il teaser trailer dell'attesissimo prequel: Hunger Games - Ballata dell'Usignolo e del Serpente arriverà sul grande schermo nel 2023 con un nuovo capitolo della saga cinematografica da oltre 3 miliardi di dollari, adattamento del best-seller di Suzanne Collins, al numero uno nelle classifiche del New York Times.

Il filmato è molto semplice e minimale e nel trailer ita della pellicola non sono presenti i membri dello straordinario cast del film, tra cui spiccano Hunter Schafer, protagonista della serie teen del momento, Euphoria; la bellissima Rachel Zegler, già ammirata in West side story, e prossima Biancaneve nel nuovo film Disney e Tom Blyth. Alla regia Francis Lawrence, che ha già diretto due dei precedenti episodi della saga.

La sinossi di Hunger Games - Ballata dell'Usignolo e del Serpente recita: "Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12."

"Ma quando Lucy Grey magnetizza l'intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l'astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l'usignolo e chi il serpente."