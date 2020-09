Jennifer Lawrence: "Hunger Games ha cambiato per sempre il mio corpo"

Jennifer Lawrence, attrice premio Oscar, è stata protagonista della famosa saga cinematografica Hunger Games per la quale ha dovuto allenarsi moltissimo, una preparazione che inevitabilmente ha modificato la struttura del suo corpo, come lei stessa ha affermato.

Jennifer Lawrence e il suo arco in una movimentata scena di The Hunger Games

Poiché i film della saga di Hunger Games erano ricchi di azione, come tutti i fan ben ricordano, Jennifer Lawrence si è sottoposta a ogni sorta di allenamento fisico per essere pronta al meglio per il ruolo di Katniss. In un'intervista con NPR, la Lawrence ha raccontato di quest'esperienza, che ha cambiato permanentemente la sua struttura fisica:

"Ha cambiato totalmente il mio corpo. È stato pazzesco, quando sono tornata per il montaggio del secondo film le mie spalle erano più larghe di 5 cm e il mio braccio destro è più lungo di 2 cm rispetto al mio braccio sinistro, in modo permanente, immagino."

Un vero e proprio cambiamento per Jennifer Lawrence e una prova molto dura all'epoca, che comprendeva un allenamento composto da diverse discipline, come la corsa, corsa libera, arrampicata, combattimento, yoga e, naturalmente, tiro con l'arco. Nonostante i suoi allenatori fossero davvero duri con lei, l'attrice ha ammesso di aver apprezzato molto quel periodo della sua vita, imparando ad amare uno sport complicato come il tiro con l'arco, principale abilità di Katniss Everdeen.

La serie di film dedicati ad Hunger Games, formata da ben 4 pellicole uscite tra il 2012 al 2015, è ispirata ai romanzi di Suzanne Collins, best seller in tutto il mondo. La trama racconta del mondo distopico di Panem, dove ogni anno vanno in scena i famosi Hunger Games, durante i quali si sfidano un maschio e una femmina di ciascuno dei 12 distretti combattendo fino alla morte. Katniss Everdeen, che viene assegnata al Distretto 12 (squadra che ha vinto il letale gioco solo due volte in 73 edizioni) ha come partner il sensibile Peeta, un ragazzo che apparentemente non ha la stoffa per farcela e che dichiara tranquillamente il suo amore per la giovane davanti alle telecamere.