Hunger Games: L'alba della mietitura, Elle Fanning entra nel cast come Effie Trinket

Dopo settimane di rumor, arriva finalmente la conferma: Elle Fanning interpreterà una giovane versione di Effie Trinket in Hunger Games: L'alba della mietitura, nuovo prequel dell'acclamato franchise tratto dai romanzi di Suzanne Collins.

Il personaggio, reso celebre sul grande schermo da Elizabeth Banks, tornerà in una fase precedente della sua vita, ancora agli inizi del suo ruolo all'interno del complesso e crudele sistema di Panem.

Di cosa parla Hunger Games: L'alba della mietitura?

Il film racconterà gli eventi dei 50° Hunger Games, noti anche come il Second Quarter Quell, ambientati ventiquattro anni prima della trilogia originale. Il protagonista sarà un giovane Haymitch Abernathy, che nel nuovo capitolo avrà il volto di Joseph Zada. Accanto a lui ci sarà Whitney Peak nel ruolo della sua fidanzata, Lenore Dove Baird.

Il cast include anche Mckenna Grace nel ruolo di Maysilee Donner, Jesse Plemons nei panni di Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. come Beetee, Maya Hawke nel ruolo di Wiress, Lili Taylor nei panni di Mags, Ben Wang come Wyatt Callow e Ralph Fiennes nel ruolo di un giovane Presidente Snow.

Il film è tratto dall'ultimo libro della Collins, pubblicato lo scorso 18 marzo, e segue la storia del sedicenne Haymitch, selezionato come tributo per i 50° Hunger Games. L'arena, in questa occasione, ospiterà un numero doppio di partecipanti: 48 giovani costretti a combattere fino alla morte, in un'edizione che promette di essere ancora più spietata.

Francis Lawrence torna alla regia, dopo aver diretto i precedenti film della saga, da una sceneggiatura firmata da Billy Ray. Il progetto è prodotto da Color Force, con Nina Jacobson e Brad Simpson, e supervisionato da Meredith Wieck e Scott O'Brien per Lionsgate. L'uscita di Hunger Games: L'alba della mietitura è prevista per il 20 novembre 2026.

Hunger Games: L'alba della mietitura arriva sulla scia dei cinque film di Hunger Games che hanno incassato più di 3,3 miliardi di dollari in tutto il mondo.