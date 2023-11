Hunger Games, Jena Malone: 'Jennifer Lawrence non era presente quando ho girato la scena nuda in ascensore'

Jena Malone ha svelato che lei e Jennifer Lawrence hanno girato separatamente la scena dell'ascensore in Hunger Games: il Canto della Rivolta - Parte 1.

Durante un'intervista a Variety in occasione della prima a Los Angeles di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, Jena Malone ha raccontato un aneddoto su una scena che avrebbe dovuto coinvolgere Jennifer Lawrence in Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1.

Malone, che ha interpretato il ruolo di Johanna Mason, tributo del distretto 7, ha svelato che Jennifer Lawrence era malata il giorno in cui dovevano girare la scena dove Johanna si spoglia in ascensore davanti a Peeta Mellark (Josh Hutcherson) e Haymitch Abernathy (Woody Harrelson). Lawrence infatti avrebbe girato lo spezzone solo in seguito e separatamente.

Nella scena in questione, Katniss, Peeta e Haymitch incontrano per la prima volta Johanna all'interno di un ascensore e ad un certo punto Johanna si spoglia nuda di fronte a loro dopo essersi lamentata dell'incapacità del suo stilista.

"Quel giorno Jen era malata, così ho finito per farlo senza di lei, e quindi non c'era molta gente in ascensore. Abbiamo girato dentro un vero hotel e abbiamo improvvisato cercando di fare del nostro meglio", ha detto Malone.

Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, una foto del cast

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente

La ballata dell'usignolo e del serpente è l'ultimo film del franchise di Hunger Games, e segue le vicende di un diciottenne Coriolanus Snow (interpretato da Donald Sutherland nella serie originale e da Tom Blyth nel nuovo film), che alla fine diventerà il tirannico presidente di Panem. Fanno parte del cast anche Rachel Zegler, Hunter Schafer, Peter Dinklage, Viola Davis, Jason Schwartzman e Josh Andrés Rivera.

Il prequel, presentato in anteprima al Lucca Comics & Games 2023, è stato lodato dalla critica nonostante gli sia stata criticata l'eccessiva lunghezza (156 minuti, ovvero 2 ore e 36 minuti). Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente è uscito nelle sale italiane il 15 novembre, e qui potete leggere la nostra recensione.