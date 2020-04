Hunger Games: in arrivo film prequel tratto da The Ballad of Songbirds And Snakes

Hunger Games tornerà con il film prequel dedicato al presidente Snow e Francis Lawrence sarà regista di The Ballad of Songbirds And Snakes.

The Ballad of Songbirds And Snakes, il romanzo prequel della saga di Hunger Games, diventerà un film prodotto da Lionsgate.

L'annuncio anticipa di un mese la pubblicazione del libro, prevista per il 19 maggio negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda.

Alla regia del nuovo tassello della saga di Hunger Games ci sarà nuovamente Francis Lawrence che ha in precedenza firmato gli ultimi tre capitoli dei film con star Jennifer Lawrence. La scrittrice Suzanne Collins si occuperà della sceneggiatura del prequel di Hunger Games in collaborazione con Michael Arndt (Little Miss Sunshine) e farà parte del team della produzione.

Joe Drake, a capo di Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: "Valeva la pena attendere il nuovo libro di Suzanne. Offre tutto quello che sperano i fan e si attendono da Hunger Games, oltre a offrire qualcosa di nuovo e introdurre un nuovo contesto per i personaggi. The Ballad of Songbirds and Snakes è creativamente elettrizzante e porta questo mondo verso nuove complesse dimensioni che aprono delle fantastiche possibilità cinematografiche. Siamo elettrizzati nel riunire il team in occasione di questo franchise davvero unico e non vediamo l'ora di iniziare la produzione".

Suzanne Collins ha aggiunto: "Lionsgate è sempre stata la casa cinematografica di Hunger Games e sono felice di tornare a lavorare con loro con questo nuovo libro. Fin dall'inizio, hanno trattato il materiale con grandissimo rispetto, onorando gli elementi tematici e narrativi della storia, e assemblando un incredibile team di fronte e dietro la telecamera".

Da Hunger Games a Insurgent, l'invasione young adult: 10 regole non scritte di un fenomeno cinematografico

Il libro intitolato The Ballad of Songbirds and Snakes, scritto da Suzanne Collins mostrerà Coriolanus Snow come un teenager cresciuto in una famiglia privilegiata e alla ricerca di qualcosa di più nella sua vita. In quel periodo della storia il personaggio viene mostrato come "amichevole, affascinante e un eroe".

La storia si svolge 64 anni prima della trilogia originale, portata sul grande schermo con star Jennifer Lawrence, e prenderà il via quando Coriolanus Snow riceve il compito di fare da mentore alla ragazza che dovrà combattere per il Distretto 12. La scrittrice ha spiegato: "Con questo libro volevo esplorare lo stato della natura, chi siamo e cosa riteniamo necessario per la nostra sopravvivenza. Il periodo della ricostruzione, 10 anni dopo la guerra, mostra Panem mentre cerca di rialzarsi e permette di mostrare i personaggi mentre affrontano delle questioni importanti e definiscono la propria prospettiva sull'umanità".