Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente ancora primo negli USA. Napoleon apre con 32 milioni

Il botteghino USA del Ringraziamento torna a premiare Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente. Il prequel della saga young adult conferma l'interesse del giovane pubblico americano e incassa altri 28,8 milioni che lo portano a 98 milioni in sole due settimane. Il traguardo dei cento milioni è vicinissimo per l'avventura che promuove l'erede di Jennifer Lawrence, la latina Rachel Zegler, come rivela la nostra recensione di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente.

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente visto da chi non conosce la saga di Katniss Everdeen

Napoleon: Joaquin Phoenix durante l'iconica incoronazione dell'Imperatore

Il Napoleon di Ridley Scott potrebbe non aver conquistato il primo posto in Nord America, ma è emerso vittorioso al botteghino mondiale con un incasso globale di oltre 78 milioni. Il film, con Joaquin Phoenix nei panni del celebre condottiero francese, ha incassato 33,1 milioni di dollari a livello nazionale nei primi cinque giorni dall'uscita, arrivando al secondo posto dietro al prequel di Hunger Games. In patria ha debuttato superando i 20 milioni in 3.500 sale, con una media per sala di 5.828 dollari. Il tutto nonostante le critiche negative ricevute per lo sguardo eccentrico sul personaggio storico, confermato dalla nostra recensione di Napoleon.

Napoleon, Ridley Scott risponde allo storico che ha identificato gli errori nel trailer: "Fatti una vita"

L'altra new entry di questo weekend festivo, il film d'animazione della Disney Wish, ha debuttato con 17,3 milioni di dollari da 27 mercati internazionali, mentre in patria ha raccolto 19,5 milioni da 3.900 sale, segnando una media per sala di 5.000 dollari. Gli incassi per il momento non brillano vista la "deludente cifra", come scrive Variety, di 49 milioni di dollari nel suo weekend di apertura a fronte di un budget di 200 milioni di dollari. _Wish si preannuncia come il secondo flop consecutivo per la Disney dopo The Marvels, ma l'avvicinarsi del Natale potrebbe rappresentare una nuova spinta per la pellicola animata.

Wish: Jennifer Lee presenta in anteprima il Classico Disney del prossimo Natale

Altra pellicola animata, Trolls 3 - Tutti Insieme scende al quarto posto. La terza avventura canora dei simpaticissimi omini colorati creati da DreamWorks incassa altri 17,5 milioni superando i 64,4 milioni totali. Ottimo risultato per un franchise che continua a conquistare grandi e piccini, come conferma la nostra recensione di Trolls 3 - Tutti insieme.

Lo slasher vietato ai minori di 17 anni di Eli Roth, Thanksgiving, sfrutta la spinta del titolo e incassa altri 7,2 milioni superando i 24 milioni in due settimane. La produzione del film è costata solo 15 milioni di dollari, quindi potrebbe rivelarsi un buon investimento entro la fine della sua corsa al botteghino. Patrick Dempsey e la star di TikTok Addison Rae guidano il cast dell'horror, incentrato su un misterioso assassino armato di ascia che terrorizza gli abitanti di Plymouth, Massachusetts, dopo che una rivolta del Black Friday finisce in tragedia, come conferma la nostra recensione di Thanksgiving.