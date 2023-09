Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, ecco l'emozionante trailer del prequel

Lionsgate ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, prequel dell'omonima saga fantasy, tratto a sua volta dal romanzo prequel di Suzanne Collins.

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente è ambientato 64 anni prima della trilogia originale di Hunger Games e approfondisce la vita di uno dei peggiori cittadini di Panem, Coriolanus Snow (Tom Blyth). Scopritelo nelle immagini ufficiali del prequel.

A soli 18 anni, Coriolanus non è ancora diventato l'uomo tirannico che il pubblico conoscerà decenni dopo. È invece l'ultima speranza della famiglia Snow di salvare la propria reputazione, che ha subito un duro colpo nel dopoguerra a Capitol. Quindi, con la decima edizione degli Hunger Games all'orizzonte, Coriolanus ha un'altra opportunità per dimostrare il suo valore come mentore.

Quello che non si aspetta è di essere abbinato al tributo femminile del Distretto 12, Lucy Gray Baird (Rachel Zegler). Mentre i due si preparano e i giochi iniziano, il giovane Coriolanus rimane affascinato da Lucy Gray tanto quanto il resto di Panem, e i due potrebbero avere la possibilità di ribaltare le sorti a loro favore.

Con il ritorno in pompa magna di Hunger Games, sarebbe facile fare paragoni tra la protagonista originale del franchise, Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), e la Lucy Gray di Zegler. Tuttavia, come il materiale di partenza, Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente porterà sullo schermo molte nuove prospettive, tra cui una protagonista che è l'opposto di Katniss.

Francis Lawrence lo ha ribadito in una precedente intervista a Empire. Mentre Katniss era più concentrata sulla sopravvivenza, Lucy Gray è molto più audace nel suo approccio e sa esattamente cosa sta facendo: "Sa come giocare con le folle e manipolare le persone".