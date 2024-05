Hunger Games, ci sarà un altro film dopo La ballata dell'usignolo e del serpente?

L'anno scorso il franchise di Hunger Games è tornato con un nuovo capitolo, Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, ma sono previsti ulteriori film per il franchise?

Il prequel, incentrato sulla decima edizione degli Hunger Games, raccontava la tragica storia d'amore di Coriolanus Snow (Tom Blyth) e Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), decenni prima degli eventi dei film originali con Jennifer Lawrence.

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente: Viola Davis e Tom Blyth in una scena

Sebbene non sia ancora stato annunciato un sequel o un ulteriore spinoff della saga, in una recente intervista con ScreenRant, Blyth ha dichiarato che sarebbe più che felice di tornare a vestire i panni di Coriolanus, soprattutto se un progetto futuro dovesse fare più chiarezza sulla sua discesa nella malvagità.

"Sì. Non ci sarebbe nulla di strano", ha rivelato Blyth. "Mi sono sentito molto fortunato a entrare in quel mondo, e amo davvero tutte le persone coinvolte: Francis Lawrence, Nina Jacobson e Suzanne Collins. Ma sarebbe davvero bello continuare e scavare più a fondo in quella storia, e credo che anche i fan lo pensino".

Blyth è convinto che i fan vogliano davvero vedere ripartire la saga di Hunger Games con nuovi film al cinema: "Credo che fossero entusiasti di rituffarsi in quel mondo, e credo che la gente percepisca che c'è ancora molto da raccontare. Ci sono altre storie da approfondire. Penso che la storia di Coriolanus possa essere approfondita, che sia il protagonista oppure no. Sarebbe affascinante vedere la sua ascesa al potere e quello che gli succede lungo il percorso".

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente avrà un sequel? La risposta del regista

Per anni, i fan di Hunger Games hanno chiesto che la storia del franchise venisse ampliata, con uno sguardo più approfondito ai 50° Hunger Games vinti da Haymitch Abernathy (Woody Harrelson) e ai 65° Hunger Games vinti da Finnick Odair (Sam Claflin). In una recente intervista, il regista del franchise Francis Lawrence ha lasciato intendere di non essere contrario a questa possibilità, ma qualsiasi capitolo futuro dovrà probabilmente essere basato su un'idea della stessa Collins.