Hunger Games - La Ballata dell’Usignolo e del Serpente, svelata la (lunga) durata e le nuove immagini

In attesa del nuovo trailer, in arrivo nelle prossime ore, è stata svelata la durata di Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, atteso prequel della saga di Hunger Games di cui sono state diffuse nuove foto su Twitter.

Secondo Cryptic HD Quality, la durata definitiva del prequel è fissata per 2 ore e 36 minuti, pochi minuti in meno di quanto anticipato in precedenza dove si suggeriva che il film, in arrivo nei cinema italiani il 22 novembre distribuito da Notorius, sarebbe durato 2 ore e 45 minuti. Naturalmente manca ancora la conferma ufficiale da parte di Lionsgate.

Perché Hunger Games è il miglior Young Adult del decennio

Che cosa dobbiamo aspettarci da Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente?

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente segue un giovane Coriolanus (Tom Blyth) che rappresenta l'ultima speranza per la sua stirpe in declino, la famiglia Snow, un tempo fiera e rispettata, caduta in disgrazia nella Capitol del dopoguerra. In grave difficoltà economica, Coriolanus Snow viene assegnato con riluttanza come mentore a Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), un tributo del povero Distretto 12.

Basato sul romanzo prequel del 2020 di Suzanne Collins, Ballata dell'usignolo e del serpente, il film è ambientato 64 anni prima degli eventi della trilogia di Hunger Games. Inizia la mattina della mietitura dei decimi Hunger Games, dove un diciottenne Coriolanus Snow viene assegnato come mentore alla ragazza tributo del povero Distretto 12. Scritto da Michael Lesslie, su un soggetto di Suzanne Collins e Michael Arndt, il film è diretto dal regista della saga originale Francis Lawrence.