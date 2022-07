Hunger Games: Amandla Stenberg "perdona" Jack Quaid, la reunion dopo 10 anni

La star di The Boys Jack Quaid e Amandla Stenberg si sono incontrati dopo ben 10 anni da Hunger Games, il film a cui hanno lavorato insieme da giovanissimi, e tra loro c'è stata un confronto pacifico che in molti fan della saga aspettavano da tempo.

Una spaurita Amandla Stenberg in The Hunger Games

Nel primo Hunger Games, Jack Quaid interpretava il tributo Marvel, che uccise la piccola Rue, ovvero Amandla Stenberg I due non si erano mai più rivisti dopo aver lavorato al film ispirato ai romanzi di Suzanne Collins, ma quest'anno si sono ritrovati al Comic-Con 2022 di San Diego. Durante un'intervista con E!, la giovane attrice ha inviato un messaggio per il collega in cui lo perdona per aver ammazzato il suo personaggio:

"Oh Jack, sono passati così tanti anni. E mi ci è voluto del tempo per riprendermi. A volte ho ancora un dolore lancinante nell'addome, e mi viene in mente la volta in cui mi hai ucciso. Ma tutti abbiamo i nostri difetti. E ti perdono".

Jack Quaid, ormai star della serie The Boys, ha reagito al messaggio rispondendo ironicamente: "Sì! Sì! Grazie Amandla. Oh mio dio, la gente mi ha sputato addosso per strada per anni".

La saga ispirata ai romanzi della Collins sta per tornare con un film prequel tratto dall'ultimo romanzo, Hunger Games: la ballata dell'usignolo e del serpente. Il film è previsto per il 17 novembre 2023 e sarà interpretato da Rachel Zegler e dalla star emergente di The Gilded Age Tom Blyth. Jason Schwartzman, Hunter Schafer e Peter Dinklage completano il cast di Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente.