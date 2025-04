Hunger Games: L'alba sulla mietitura, svelati i nomi dei protagonisti del film prequel

Il prossimo film della saga di Hunger Games intitolato L'alba sulla mietitura ha trovato i suoi protagonisti.

Sarà infatti Joseph Zada a ereditare il ruolo di Haymitch Abernathy, personaggio che nei lungometraggi con star Jennifer Lawrence era stato interpretato da Woody Harrelson.

Chi saranno i protagonisti del film prequel

Lionsgate, oltre a Joseph Zada, ha annunciato l'arrivo nel cast di L'alba sulla mietitura dell'attrice Whitney Peak nel ruolo di Lenore Dove Baird.

Nel romanzo prequel della saga scritto da Suzanne Collins si racconta quello che accade a Haymitch quando viene scelto come tributo del Distretto 12 a sedici anni.

Zada è stato recentemente protagonista della serie Invisible Boys, tratta dal romanzo di Holden Sheppard, e prossimamente sarà sugli schermi di Prime Video con lo show We Were Liars e con East of Eden, il progetto di Netflix con star anche Florence Pugh e Mike Faist.

Peal è stata invece interprete di Max nel reboot di Gossip Girl e ha recitato in Hocus Pocus 2, nel thriller Shiver con star Phoebe Dynevor, e in 4 Kids Walk into a Bank accanto a Liam Neeson e Teresa Palmer.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il comunicato ufficiale

Erin Westerman, co-presidente di Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: "Il franchise di Hunger Games è stato da tempo una rampa di lancio per dei notevoli giovani attori, e Jo e Whitney porteranno avanti questa eredità con un incredibile cuore, profondità e fuoco. Dopo aver fatto le audizioni a centinaia di interpreti dotati provenienti da ogni parte del mondo, questi due sono emersi, non solo per il loro talento, ma anche per la verità emotiva che portavano a questi ruoli iconici. Haymitch è sempre stato uno dei preferiti dei fan, e la storia delle sue origini è una delle più attese nella saga. Il suo rapporto con Lenor Dove è profondamente intrecciato alla storia di Panem. Non vediamo l'ora che i fan possano vivere la storia che ha dato forma a uno dei personaggi più avvincenti della saga".

La produttrice Nina Jacobson ha aggiunto che Deb Zane e Dylan Jury hanno supervisionato la lunga ricerca, sottolineando poi: "Jo si è preparato incredibilmente e ci ha rubato il cuore. Poi Whitney ci ha lasciati senza fiato come Lenore Dove. Quando li abbiamo messi insieme è stato uno di quei momenti magici del casting quando sai che la tua ricerca ti ha portato a casa".

Alla regia sarà impegnato Francis Lawrence da una sceneggiatura di Billy Ray. Il film arriverà nelle sale americane il 20 novembre 2026.