Hunger Games: Elle Fanning vicina a un ruolo da protagonista nel film prequel L'alba sulla mietitura

Tra i protagonisti del nuovo film della saga di Hunger Games, il prequel L'alba sulla mietitura con al centro la storia di Haymitch, potrebbe esserci anche Elle Fanning.

Le fonti di TheWrap sostengono infatti che l'attrice potrebbe ottenere la parte di Effie Trinket.

Il possibile ruolo di Elle Fanning

Nei lungometraggi con star Jennifer Lawrence la parte di Effie era stata affidata a Elizabeth Banks. Elle Fanning potrebbe quindi interpretare il personaggio in L'alba sulla mietitura, mostrandolo molto prima del suo coinvolgimento nell'edizione in cui Katniss e Peeta devono lottare per sopravvivere.

Tra le pagine del romanzo prequel scritto da Suzanne Collins, Effie incontra per la prima volta Haymitch quando lui è un sedicenne e deve lottare nell'arena. La giovane entra in scena a sorpresa, per dare una mano a qualcuno a cui tiene molto.

Effie nel film Hunger Games

Alla regia del prossimo film ci sarà ancora una volta Francis Lawrence, coinvolto in tutti i lungometraggi della saga.

Sul grande schermo si assisterà alla 50esima edizione degli Hunger Games in cui Haymitch Abernathy diventa, nel giorno del suo sedicesimo compleanno, il tributo del Distretto 12.

Nel team della produzione ci sono anche Nina Jacobson e Brad Simpson, oltre a Cameron MacConomy, e Meredith Wieck e Scott O'Brien per conto di Lionsgate.

I recenti progetti dell'attrice

Elle Fanning è reduce dall'ottima accoglienza riservata alla sua interpretazione in A Complete Unknown in cui ha recitato accanto a Timothee Chalamet, che ha avuto il ruolo di Bob Dylan da giovane. Tra i suoi prossimi progetti c'è Predator: Badlands, diretto da Dan Trachtenberg, in arrivo nelle sale di tutto il mondo a novembre e che racconterà una storia un po' atipica all'interno della saga.