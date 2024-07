Hugh Jackman: l'incontro con Ke Huy Quan 24 anni dopo il primo X-Men: "Gentile come me lo ricordavo"

I due si erano conosciuti sul set del primo film sugli X-Men, dove Ke Huy Quan lavorava in qualità di coreografo per le scene di combattimento

Ke Huy Quan ha regalato ai fan un momento di incredibile nostalgia, ricordando il suo primo incontro con Hugh Jackman sul set di X-Men. I due si sono incrociati di recente e hanno raccontato come i loro personaggi si sarebbero incontrati in una scena di Deadpool & Wolverine.

La Time Variance Authority ha avuto a che fare con le disavventure di Logan e Wade Wilson in Deadpool & Wolverine, che ha visto il duo saltare attraverso le linee temporali che ospitano i personaggi dei film Marvel della Fox.

Quando il primo trailer ha annunciato il coinvolgimento della TVA, i fan si aspettavano che nel film fossero presenti personaggi chiave di Loki, in particolare il Mobius di Owen Wilson o l'Ouroboros di Ke Huy Quan (Wunmi Mosaku ha ripreso il suo ruolo in un cameo, come B-15).

Tuttavia, Deadpool & Wolverine conteneva poche scene con la TVA, ma Quan ha comunque fatto un regalo ai fan postando una foto su Instagram della sua reunion a sorpresa con Hugh Jackman; i due si sono incontrati per la prima volta nel 2000, durante la produzione del primo film degli X-Men.

Ke Huy Quan: per la star di Indiana Jones, la Hollywood degli anni '80 è stata rifiuti e ruoli stereotipati

Quan ha condiviso un selfie con Jackman, con la didascalia del suo commento sul film. "Ho visto Deadpool & Wolverine. È stato fantastico", ha scritto. "Ho incontrato Hugh Jackman di recente. L'ultima volta che l'ho visto era stato 24 anni fa sul set di X-Men, quando si allenava per la prima volta come Wolverine. È gentile come me lo ricordavo. Congratulazioni enormi a [Hugh Jackman, Ryan Reynolds] e a tutto il team di Deadpool per l'apertura record. Bravi".

Dopo il successo raggiunto con Indiana Jones e il tempio maledetto e I Goonies, Ke Huy Quan ha continuato a lavorare in produzioni internazionali fino al 1999, quando ha cercato di utilizzare la sua laurea in Arti Cinematografiche per concentrarsi su ruoli dietro le quinte. Ha fatto da mentore al regista e coreografo d'azione Corey Yuen sul set di X-Men, dove Quan è stato incaricato di coreografare una scena di combattimento tra Wolverine e il suo doppelganger (che in realtà era Mystica).