How I Met Your Mother: ecco cosa ha sussurrato Cobie Smulders a Josh Radnor prima della scena di sesso

Cobie Smulders sapeva esattamente come scaldare l'atmosfera prima di girare le scene di sesso con Josh Radnor durante le riprese di How I Met Your Mother.

Smulders ha interpretato Robin, interesse sentimentale di Ted (Radnor) per la maggior parte della lunga sit-com, e ha rivelato nell'episodio di lunedì del podcast di Radnor e del co-creatore Craig Thomas How We Made Your Mother che avrebbe sussurrato alcune cose "estremamente inappropriate" prima di girare le scene che li avrebbero visti a letto insieme.

"Io e Josh abbiamo avuto un bel po' di scene intime e quindi cercavo, per quanto umanamente possibile, prima di girare, di sussurrare a Josh qualcosa di estremamente inappropriato", ha detto Smulders. "Nella recitazione c'è una cosa che si chiama 'il momento prima', che di solito si usa in un'audizione dove devi entrare nel personaggio non appena girano... c'è tutta una vita intera, quindi devi creare questo momento prima. Quindi ho pensato che, da buon partner di scena, avrei dovuto spiegare qual era il momento precedente. E di solito era quello che avevamo appena fatto. E di solito si trattava di sesso".

Cobie Smulders sulle scene a letto: "Voglio che l'altra persona sia a suo agio"

Josh Radnor e Cobie Smulders in una scena dell'episodio Do I Know You? della serie E alla fine arriva mamma!

"Perché c'erano molte scene post-coito, sì", ha concordato Radnor. Smulders ha riso di come si sia comportata da "attrice che dà" al suo partner di scena, spiegando ciò che i loro personaggi avevano appena fatto a letto prima dell'inizio della scena.

Josh Radnor e Cobie Smulders nell'episodio Big Days, premiere della stagione 6 di How I Met Your Mother

"Sento di essere un'incredibile partner di scena e penso solo all'altra persona e mi assicuro che sia a suo agio, che ci sia una connessione", ha spiegato mentre Radnor se la rideva. "E così, prima di iniziare la scena, dicevo un po' di cose per prepararci: 'Questo è quello che è appena successo tra noi'. E di solito Josh non riusciva a dire nulla e la sua faccia diventava tutta rossa".

Il co-creatore dello show ha quindi confermato che Radnor "diventava tutto rosso come una barbabietola" mentre Smulders raccontava questa storia. "Era una delle mie cose preferite", ha aggiunto Smulders. Ma quando Thomas ha chiesto un "esempio con parole appropriate" di ciò che Smulders avrebbe sussurrato a Radnor, lei si è rifiutata di condividere qualsiasi dettaglio. "Pensa alla cosa peggiore possibile e sarà proprio quello che ho detto", ha scherzato.

How I Met Your Father e la cancellazione dello spin-off

Qualche anno fa è arrivato anche uno spin-off della serie con Hillary Duff protagonista, che tuttavia non ha avuto una lunga programmazione. I fan sono rimasti per la maggior parte delusi dalla cancellazione dopo appena due stagioni. Su queste pagine potete leggere la recensione della Stagione 2 di How I Met Your Father.

Con un approccio simile a quello della serie originale, lo spin-off seguiva Sophie (Duff) mentre la versione più anziana di se stessa (Kim Cattrall) racconta a suo figlio l'ampia storia degli eventi che l'hanno portata a mettersi insieme a suo padre. Ambientata a New York, l'eccentrico ma amabile gruppo di amici si fa strada nell'età adulta nel miglior modo possibile, con i soliti imprevisti lungo il percorso. La serie ha finito per avere interessanti connessioni con l'originale - in particolare, Neil Patrick Harris aveva ripreso il suo ruolo di Barney Stinson nella seconda stagione.