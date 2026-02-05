How I Met Your Mother, Josh Radnor è diventato papà: la star annuncia la nascita del primo figllo

Conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Ted Mosby in How I Met Your Mother, Josh Radnor ha annunciato sui social la nascita del suo primo figlio, avuto con la moglie Jordana Jacobs. La nascita è avvenuta qualche mese fa ma l'attore ha comunicato al mondo soltanto ora la notizia.

Durante la puntata del podcast che conduce insieme al co-creatore della serie Craig Thomas, Radnor ha ringraziato i fan per le belle parole spese nei confronti della sua famiglia per la nascita del suo primo figlio, annunciata poche ore prima sui social.

L'annuncio di Josh Radnor

"Ecco cosa sappiamo finora: il suo sorriso illumina la stanza. È super attento e riflessivo. Va in trance quando gli suono delle canzoni con la chitarra" si legge nel post "Trova la parola 'baba ghanoush' esilarante. È una gioia totale e Jordana e io siamo felicissimi che sia qui".

L'attore ha aggiunto una chiosa finale dopo il commento nel podcast: "Invio amore a tutti i miei compagni genitori di neonati là fuori. Che iniziazione selvaggia, bellissima, estenuante, che apre il cuore. Sono così grato".

Josh Radnor dopo How I Met Your Mother

L'interprete di Ted Mosby in E alla fine arriva mamma è conosciuto anche per essere piuttosto discreto nel raccontare la propria vita privata ma nel post ha voluto condividere la propria gioia con i fan, condividendo tre foto del neonato: la prima in cui lo tiene vicino al proprio volto, la seconda in cui si vede il piccolo adagiato sulla sua chitarra mentre lui è impegnato ad accordarla, e l'ultima in cui si vede la moglie Jordana Jacobs che tiene in braccio il piccolo in un letto d'ospedale.

La coppia non ha reso noto il nome del bambino. Diversi colleghi famosi di Josh Radnor hanno inviato le proprie congratulazioni all'attore, da Rachel Zegler a AnnaSophia Robb fino a Angela Kinsey. Josh Radnor ha iniziato a frequentare la psicologa Jordana Jacobs nel 2022 dopo essersi conosciuti durante un retreat di meditazione, sposandosi nel gennaio 2024.