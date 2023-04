How I Met Your Father 2, la recensione: squadra che si ripropone, non convince

La recensione di How I Met Your Father 2: la sitcom che torna su Disney+ con la seconda stagione prova a svecchiarsi e staccarsi dalla serie originale, ma non ci riesce più di tanto.

Lo avevamo detto nella nostra recensione di How I Met Your Father: purtroppo questo spin-off/reboot di How I Met Your Mother non funziona, soprattutto perché nasce già vecchio nella sua impostazione narrativa, e nella caratterizzazione dei suoi personaggi e delle sue situazioni. Arrivando alla recensione di How I Met Your Father 2, la seconda stagione dal 19 aprile su Disney+ con la prima parte, purtroppo nonostante le guest star di rilievo e l'evoluzione dei personaggi ci troviamo a riscontrare gli stessi problemi strutturali e di sviluppo della comedy, che tra tante ha provato a tenere vivo e alto in tv il genere sitcom.

Déjà vu

How I Met Your Father 2: un'immagine della serie

How I Met Your Father è una serie innocua e questa seconda stagione lo conferma, nel bene e nel male. Questo vuol dire che non fa necessariamente un torto alla serie originale andando ad intaccare e rovinare alcune sue relazioni e personaggi, ma allo stesso tempo non porta qualcosa di realmente nuovo ad una storia che, pur ambientata ai giorni nostri, sembra uscita maggiormente dal primo decennio del 2000. La storia di come Sophie (Hilary Duff nel presente, Kim Cattrall nel futuro) abbia conosciuto il padre di suo figlio, continua con un nuovo maxi capitolo: il doppio di episodi della stagione inaugurale, con tanto di finale di metà stagione, un elemento nostalgico ma contemporaneamente forse un po' fuori tempo.

How I Met Your Father 2: un momento della serie

In queste nuove puntate, mentre Sophie deve scegliere tra il ritrovato Ian (Daniel Augustin) e Jesse (Chris Lowell, sempre il più riuscito del gruppo tra gli attori già noti), che nel frattempo ha ritrovato l'ex Meredith (una tremenda Leighton Meester), anche gli altri devono gettarsi ancora di più a capofitto nel mondo delle relazioni e degli appuntamenti. Val (Francia Raisa) e Charlie (Tom Ainsley, il più riuscito invece tra le new entry) devono capire come restare amici ora che si sono lasciati, Sid (Suraj Sharma) e Hannah (Ashley Reyes) devono affrontare la nuova vita da sposati... a distanza, infine Ellen (Tien Tran) e Rachel (Aby James) definire la loro "relazione" di dirimpettaie.

Risate già battute

How I Met Your Father 2: una scena della serie

Nonostante le storyline dei personaggi provino a trovare un proprio percorso e in parte ci riescano, How I Met Your Father ancora una volta percorre strade e risate già battute nella prima stagione (e nella serie madre). Il tempo aiuta ad affezionarsi maggiormente ai personaggi-tipo e alle loro caratteristiche, così come a quel sapore retrò da sitcom che tenta in tutti i modi di essere moderna, ma il risultato è comunque sbilanciato e fuori tempo. Si vede quanto i creatori Isaac Aptaker e Elizabeth Berger siano debitori alla serie originale, per influenze, per metodo di scrittura, per commedia degli equivoci ed evoluzione dei protagonisti, il cui rapporto d'amicizia di gruppo a volte sembra addirittura fin troppo avviato rispetto all'originale per quanto da poco si conoscano. La serie prova anche a creare nuovi tormentoni, neologismi e frasi-tipo che ritornino negli episodi successivi, ma anche qui il risultano è claudicante.

Guest star importanti

How I Met Your Father 2: una foto di scena

Non bastano le guest star chiamate a raccolta in gran numero per i nuovi episodi a salvare l'apparenza di una non-solida base di sceneggiatura. Tra le tante, oltre al ritorno di Leighton Meester e Josh Peck, citiamo Eden Sher di The Middle in un ruolo in parte opposto alla sua Sue Heck, John Corbett di Sex and the City (e che presto rivedremo in And Just Like That) come nuovo interesse amoroso di Sophie con una certa differenza d'età, Wendie Malick di Hot in Cleveland come nuovo potenziale e terribile cliente di Valentina, che fa in parte il verso a Miranda Priestey.

How I Met Your Father 2: Eden Sher in un momento della serie

In aggiunta, un certo grande ritorno direttamente da How I Met Your Mother come aveva fatto Cobie Smulders nella prima stagione (ma non vi sveleremo chi è per non rovinarvi la sorpresa). Anche in questo senso, le continue strizzate d'occhio all'universo che già conosciamo e abbiamo amato o a qualche riferimento futuro al padre del titolo non sortiscono l'effetto sperato, perché ci sembra di essere finiti in un continuo ed eterno déjà vu. La parte più interessante e rivelatoria ce la dà proprio una sequenza con protagonista la nuova special guest star dalla serie originale: una scena che prova ad attualizzare un argomento datato e che rimarca il contesto sociale estremamente diverso tra i due show, facendoci rimpiangere quello vecchio, ancora una volta.