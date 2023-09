How I Met Your Father, Hilary Duff contro un troll dopo la cancellazione: 'Hai solo 63 follower'

L'attrice ha replicato in maniera decisa a un troll che inveiva contro lo show, spin-off della celebre How I Met Your Mother.

Qualche giorno fa è arrivata la notizia della cancellazione di How I Met Your Father, lo spin-off di How I Met Your Mother con protagonista Hilary Duff. Nonostante il rammarico, l'attrice ha comunque risposto in maniera secca a un troll che sui social applaudiva alla cancellazione dello show.

"Ho provato a guardarlo... è stato così penoso... chi ha pensato che questa sarebbe stata una buona idea? Tutto è stato fatto nell'originale, hanno coperto tutto...", si legge nel commento. La risposta della Duff è stata piuttosto diretta: "Hai solo 63 follower".

La risposta stessa della Duff ha suscitato reazioni, con alcuni fan che hanno appoggiato la sua replica, mentre altri hanno pensato che la Duff avesse ragione nella sua risposta. Tuttavia, anche se le reazioni sono state contrastanti, i fan sono rimasti più che altro delusi dalla cancellazione di How I Met Your Father. Su queste pagine potete leggere la recensione della Stagione 2 di How I Met Your Father.

Con un approccio simile a quello di E alla fine arriva mamma, la serie di Hulu segue Sophie (Duff) mentre la versione più anziana di se stessa (Kim Cattrall) racconta a suo figlio l'ampia storia degli eventi che l'hanno portata a mettersi insieme a suo padre.

Ambientata a New York, l'eccentrico ma amabile gruppo di amici si fa strada nell'età adulta nel miglior modo possibile, con molte imprese disordinate lungo il percorso. La serie ha finito per avere interessanti connessioni con la sua ammiraglia - in particolare, Neil Patrick Harris ha ripreso il suo ruolo di Barney Stinson nel finale di metà stagione dello show all'inizio di quest'anno.