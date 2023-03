House Of The Dragon: le scene tagliate hanno danneggiato soprattutto un personaggio, ecco di chi si tratta

Sono state rivelate le scene tagliate dalla prima stagione di House of the Dragon, scene che hanno avuto un grande impatto su un personaggio in particolare.

Le scene cancellate dalla prima stagione di House of the Dragon hanno avuto un forte impatto sulla serie spinoff, modificandola sotto vari punti di vista, ma c'è un personaggio in particolare che ha subito l'impatto del cambiamento: si tratta di Daemon Targaryen, interpretato da Matt Smith.

House of the Dragon: Matt Smith in una foto di scena

Poche scene cancellate di House of the Dragon sono state rivelate per intero, ma molte sono state anticipate in immagini, clip e interviste. Ad esempio, una scena cancellata mostrava Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower (allora interpretate, rispettivamente, da Milly Alcock ed Emily Carey) che si preparavano per il matrimonio del re Viserys I Targaryen (Paddy Considine). È stato un momento breve, ma toccante che però, anche se fosse mantenuto nello show, non avrebbe avuto un impatto eccessivo sugli eventi, a differenza di altre scene cancellate.

House Of The Dragon ha cancellato molte scene di Daemon Targaryen

Tra le scene cancellate di House of the Dragon, molte riguardano il personaggio di Daemon Targaryen. In effetti, nei momenti tagliati è presente più di chiunque altro. All'inizio della stagione c'è una scena tagliata di Viserys e Daemon, in cui il re cerca di accennare a suo fratello del sogno di Aegon ne Le cronache del ghiaccio e del fuoco per avere un'idea di come possa sentirsi riguardo a tali profezie. Un altro momento di Daemon e Viserys è stato tagliato dall'episodio 8, con il primo che brindava al re durante la scena della cena.

House of the Dragon: Paddy Considine e Matt Smith in una scena dell'ottavo episodio

C'erano anche alcune scene cancellate degne di nota al tempo di Daemon a Pentos. Immagini e brevi clip rivelano che Daemon bacia un cameriere maschio, confermando apparentemente la bisessualità del personaggio. E dopo che Laena Velaryon (Nanna Blondell) si è fatta uccidere da Vhagar, c'era una scena in cui Daemon confortava e abbracciava le sue due figlie, Baela (Shani Smethurst) e Rhaena (Eva Ossei-Gerning). Infine, nel finale della prima stagione di House of the Dragon in origine Daemon apprendeva della morte di Lucerys Velaryon (Elliot Grihault) e lo si vedeva mentre dava la notizia a Rhaenyra (Emma D'Arcy).

Daemon sarebbe stato un personaggio migliore con le scene tagliate di House Of The Dragon?

In una certa misura, è comprensibile il motivo per cui tutte queste scene siano state tagliate. House of the Dragon non poteva includere tutto, quindi gli autori hanno dovuto prendere alcune decisioni difficili. In alcuni casi hanno avuto ragione. come sostiene ScreenRant, la scena della cena nella stagione 1 di House of the Dragon, episodio 8, è probabilmente una delle migliori dello show e non necessita aggiunte. a. Allo stesso modo, l'attenzione su Rhaenyra che apprende della morte di Luke ha portato a un colpo di scena finale incredibilmente potente. Ma al di là di queste eccezioni, il personaggio di Daemon potrebbe aver giovato delle scene tagliate a lui dedicate guadagnando in umanità.

Se Daemon avesse saputo del sogno di Aegon, quella scena avrebbe potuto cambiare le dinamiche pur conservandone la natura malvagia. inoltre, esplicitare la bisessualità del personaggio avrebbe aggiunto maggior diversità nello show grazie alla rappresentazione LGBTQ+.