House of the Dragon: i primi fotogrammi dello spinoff de Il trono di spade nel teaser HBO

I primi fotogrammi dello spinoff de Il trono di spade, House of the Dragon, nel teaser delle novità in arrivo su HBO Max che conferma l'uscita dello show nel 2022.

WarnerMedia ha anticipato le nuove uscite di HBO in un gustoso teaser trailer che si conclude rivelando i primi fotogrammi di House of the Dragon, spinoff de Il trono di spade, e conferma la data di uscita dello show prevista per il 2022.

In rapida carrellata, vengono rivelati gli assi nella manica di HBO Max, da Wonder Woman 1984 all'atteso Zack Snyder's Justice League, dal ritorno di Gossip Girl alla preannunciata reunion di Friends, e poi la docuserie sulla popstar Nicki Minaj, il crime thriller di Soderbergh No Sudden Move, diretto dal premio Oscar Steven Soderbergh e interpretato da Don Cheadle, Benicio Del Toro, Jon Hamm e Ray Liotta, The Nevers e la limited series Mare of Easttown, che vede Kate Winslet nei panni di una detective di una cittadina della Pennsylvania che indaga su un omicidio mentre fa i conti coi propri problemi personali.

A conclusione del teaser fa la sua comparsa un imponente drago sputafuoco che anticipa la data di uscita di House of the Dragon, fissata per il 2022. Per il momento i dettagli sullo show rivelati da HBO non sono molti. Sappiamo che le riprese della serie prenderanno il via tra pochi mesi mentre è ancora in corso il casting.

Tra gli interpreti di House of the Dragon ci saranno Olivia Cooke, Emma D'Arcy e Matt Smith che affiancheranno Paddy Considine nel prequel de Il trono di spade.

Scritta da un team guidato da Ryan Condal e basato sui romanzi di George R.R, Martin, la serie in 10 episodi sarà diretta dal regista de Il trono di spade Miguel Sapochnik, che si occuperà del pilot, Clare Kilner, Geeta V. Patel e Greg Yaitanes.