House of the Dragon: svelata la prima scena di Emma D'Arcy come Rhaenyra

HBO pubblica una clip della prima scena in cui vedremo Emma D'Arcy nel ruolo della principessa Rhaenyra durante l'episodio 6 di House of the Dragon.

Questa domenica notte, Emma D'Arcy prenderà il posto di Milly Alcock nel ruolo della principessa Rhaenyra Targaryen all'interno di House of the Dragon. Nel sesto episodio ci sarà infatti un grosso salto temporale, e HBO ha pubblicato su Twitter una clip che mostra la prima scena della nuova attrice. Attenzione! Seguono spoiler

House of the Dragon: iniziazione sessuale al femminile

Nell'episodio 6 saremo catapultati nel futuro, dove Rhaenyra ha dato alla luce un figlio con il marito Laenor Velaryon, ora interpretato da John Macmillan. La clip mostra la principessa, la quale sta faticando per ristabilirsi dalle difficoltà del parto e si costringe a camminare attraverso il castello di Approdo del Re perché "lei" vuole vedere il neonato.

Questo "lei" può significare solo la regina Alicent Hightower, la quale sarà ora interpretata da Olivia Cooke, che seguirà Emily Carey. La scena evidenzia ancor di più l'astio tra le due donne reali, che alimenterà la Danza dei Draghi, la guerra civile che sarà al centro delle puntate future di House of the Dragon.

House of the Dragon: qual è il significato del vestito verde di Alicent?

"Fammelo prendere in braccio", Laenor propone a Rhaenyra mentre lei ha in braccio il bimbo. "No. Non avrà questo tipo di soddisfazione". Così si conclude la clip condivisa da HBO, e per saperne di più non ci resta che aspettare l'uscita dell'episodio 6 questa domenica.