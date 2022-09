House of the Dragon: qual è il significato del vestito verde di Alicent?

Svelato il significato del vestito verde indossato da Alicent Hightower durante l'episodio 5 di House of the Dragon.

Nell'episodio 5 di House of the Dragon vediamo Alicent Hightower, moglie del re Viserys, indossare un vestito verde. Anche se di primo acchito la scelta potrebbe sembrare casuale, in realtà non lo è affatto. Avvisiamo che di seguito saranno presenti spoiler sui contenuti futuri della serie, quindi non continuate la lettura se non volete rischiare di rovinare l'esperienza di visione.

House of the Dragon: una scena della serie

Come spiegato da Larys Strong (Matthew Needham), la casata Hightower accende una fiamma verde nel faro della Cittadella quando chiamano i loro stendardi in battaglia. L'abito di Alicent ha attirato l'attenzione di tutti grazie alla sua entrata in scena durante il matrimonio di Rhaenyra e Laenor; infatti, la regina interrompe il discorso di re Viserys prima dell'unione della coppia.

Scegliendo quel peculiare colore per il vestito, Alicent vuole avvisare tutti che la casata Hightower non avrebbe accettato Rhaenyra come il loro successore senza innescare una guerra. In seguito all'azione della regina, i Sette Regni si divideranno in due fazioni, i Verdi e i Neri, lottando per la conquista del Trono di Spade; i primi staranno dalla parte di Aegon II Targaryen, primogenito di Viserys e Alicent, mentre i secondi rimarranno fedeli alla decisione del re di incoronare Rhaenyra.

Nei libri le due fazioni nascono a un torneo tenuto per il quinto anniversario dell'unione tra Viserys e Alicent anziché durante il matrimonio di Rhaenyra e Laenor. In ogni caso, gli eventi che vedremo nei prossimi episodi di House of the Dragon porteranno alla Danza dei Draghi, la famosa guerra civile combattuta tra le due fazioni capeggiate dai Targaryen.